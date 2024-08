3 Recetas de cocina saludable y tradicional de Amberes, Bélgica

Amberes, con su rica historia y cultura, ofrece una gastronomía que combina lo tradicional con lo saludable. Aunque no existen recetas «oficialmente» saludables y tradicionales de Amberes, podemos adaptar algunos platos típicos para hacerlos más ligeros y nutritivos.

Aquí te presento 3 propuestas basadas en platos belgas tradicionales, con un toque saludable:

1. Stoemp Ligero con Salmón al Horno

Stoemp: Esta guarnición es un clásico belga. En vez de usar mantequilla y crema, puedes cocinar las verduras (patatas, puerros, zanahorias) al vapor y machacarlas con un tenedor. Para darle sabor, agrega un poco de caldo de verduras y hierbas frescas como perejil y eneldo.

Esta guarnición es un clásico belga. En vez de usar mantequilla y crema, puedes cocinar las verduras (patatas, puerros, zanahorias) al vapor y machacarlas con un tenedor. Para darle sabor, agrega un poco de caldo de verduras y hierbas frescas como perejil y eneldo. Salmón: Opta por salmón salvaje, rico en omega-3. Márinalo con limón, ajo y hierbas aromáticas y hornea a baja temperatura.

Por qué es saludable: El salmón aporta proteínas de alta calidad y grasas saludables. El stoemp es una fuente de fibra y vitaminas gracias a las verduras.

2. Moules-Frites con un Toque Ligero

Mejillones: Los mejillones son bajos en calorías y ricos en proteínas. Cocínalos al vapor con vino blanco, ajo y perejil.

Los mejillones son bajos en calorías y ricos en proteínas. Cocínalos al vapor con vino blanco, ajo y perejil. Patatas: En lugar de freírlas, hornea las patatas en rodajas finas con un poco de aceite de oliva y hierbas.

En lugar de freírlas, hornea las patatas en rodajas finas con un poco de aceite de oliva y hierbas. Salsa: Prepara una salsa más ligera usando yogur griego natural en lugar de mayonesa. Agrega eneldo fresco picado y zumo de limón.

Por qué es saludable: Los mejillones son una excelente fuente de proteínas y yodo. Las patatas al horno son más saludables que las fritas.

3. Gofre de Avena con Frutas Frescas

Gofre: Prepara una masa para gofres utilizando avena, harina integral, huevo, leche y un endulzante natural como la miel o el sirope de arce.

Prepara una masa para gofres utilizando avena, harina integral, huevo, leche y un endulzante natural como la miel o el sirope de arce. Acompañamiento: Sirve el gofre con frutas frescas de temporada como fresas, plátanos o bayas. Puedes añadir un poco de yogur griego natural para darle más cremosidad.

Por qué es saludable: La avena es rica en fibra y proteínas. Las frutas aportan vitaminas, minerales y antioxidantes.

Consejos adicionales:

Usa aceite de oliva: Es una grasa saludable que puedes usar para cocinar o aderezar ensaladas.

Es una grasa saludable que puedes usar para cocinar o aderezar ensaladas. Incorpora más verduras: Aumenta la cantidad de verduras en tus platos, ya sea en ensaladas, sopas o como guarnición.

Aumenta la cantidad de verduras en tus platos, ya sea en ensaladas, sopas o como guarnición. Reduce el consumo de carnes rojas: Opta por proteínas magras como pollo, pescado o legumbres.

Opta por proteínas magras como pollo, pescado o legumbres. Elige productos integrales: Los cereales integrales son más ricos en fibra y nutrientes.

Los cereales integrales son más ricos en fibra y nutrientes. Hidrátate: Bebe suficiente agua a lo largo del día.

3 Recetas de cocina saludable y tradicional de Amberes, Bélgica was last modified: by

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.