3 Recetas de cocina saludable y tradicional de Praga, República Checa

La cocina checa, al igual que la de muchos países de Europa Central, se caracteriza por sus platos sustanciosos y sabrosos, a menudo elaborados con carne, patatas, verduras y especias. Sin embargo, también existen recetas tradicionales que son más ligeras y saludables, perfectas para quienes buscan disfrutar de los sabores de Praga sin comprometer su bienestar.

A continuación, te presento 3 recetas de cocina saludable y tradicional de Praga que puedes preparar en casa:

1. Kulajda: Esta sopa cremosa de patatas y champiñones es un clásico de la cocina checa. Se prepara con ingredientes simples y frescos, y es una excelente opción para una comida ligera o una cena reconfortante.

Ingredientes:

500 g de patatas

400 g de champiñones

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 litro de caldo de verduras o pollo

200 ml de nata líquida

2 huevos

Eneldo fresco

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Pelar y cortar las patatas en dados. Limpiar y cortar los champiñones en rodajas. Picar la cebolla y el ajo. En una olla, calentar un poco de aceite de oliva y sofreír la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Añadir los champiñones y cocinar hasta que se ablanden. Incorporar las patatas y el caldo, y llevar a ebullición. Reducir el fuego y cocinar durante 20 minutos, o hasta que las patatas estén blandas. Retirar del fuego y añadir la nata líquida. Batir los huevos y agregarlos lentamente a la sopa, mezclando constantemente. Sazonar con sal, pimienta y eneldo fresco picado. Servir caliente y disfrutar.

2. Pollo al horno con verduras: Este plato sencillo y sabroso es una excelente manera de aprovechar las verduras de temporada. El pollo se cocina en el horno junto con una variedad de verduras, creando una comida completa y nutritiva.

Ingredientes:

2 pechugas de pollo

2 patatas

1 zanahoria

1 calabacín

1 cebolla

1 pimiento rojo

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de hierbas provenzales

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Precalentar el horno a 200°C. Lavar y cortar las verduras en trozos medianos. Colocar las verduras en una bandeja para hornear y rociar con aceite de oliva. Sazonar con sal, pimienta y hierbas provenzales. Colocar las pechugas de pollo sobre las verduras. Hornear durante 30-40 minutos, o hasta que el pollo esté cocido y las verduras estén tiernas. Servir caliente y disfrutar.

3. Ensalada de lentejas con queso feta y hierbas: Esta ensalada fresca y ligera es una excelente opción para una comida vegetariana o una guarnición saludable. Las lentejas son una fuente de proteínas y fibra, mientras que el queso feta y las hierbas le dan un sabor delicioso.

Ingredientes:

200 g de lentejas

1 cebolla morada

1 tomate

1 pepino

150 g de queso feta

Perejil fresco

Menta fresca

Aceite de oliva

Zumo de limón

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Cocinar las lentejas según las instrucciones del paquete. Picar la cebolla morada, el tomate y el pepino en trozos pequeños. Desmenuzar el queso feta. Picar el perejil y la menta. En un bol, mezclar las lentejas cocidas, la cebolla morada, el tomate, el pepino, el queso feta, el perejil y la menta. Aliñar con aceite de oliva, zumo de limón, sal y pimienta al gusto. Servir frío y disfrutar.

Estas son solo 3 de las muchas recetas de cocina saludable y tradicional que puedes encontrar en Praga. Con un poco de creatividad e ingredientes frescos, puedes disfrutar de la deliciosa gastronomía checa sin comprometer tu salud.

