Recetas de Cenas saludables, ligeras, deliciosas y económicas.

La comida Saludable no es una moda, es un estilo de vida.. por eso te traemos 30 cenas ligeras completas para que termines el día con una propuesta que te cuide y, por otro lado, que te llene.

La cenas ligera es un menú bajo en grasas, con mucho sabor y que te aportan todos los nutrientes que necesitas al final del día.

No te pierdas estas ideas para prepara una cena rápida y ligera:

CENA 1

Ensalada verde con espárragos

revuelto con un huevo

tostada integral

yogur con un puñado uvas pasas

CENA 2

Crema de calabaza

Tortilla francesa con jamón

Ensalada de frutas

CENA 3

Verduras asadas: pimiento, berenjena, cebolla y tomate

Pescado blanco a la plancha

2 ciruelas

CENA 4

Ensalada verde con atún

Filete de pollo a la plancha

Un bol de piña fresca

CENA 5

Melón con jamón

Ensalada verde

40 gr. de queso fresco con cucharada de mermelada ligera

CENA 6

Brocoli con papas y huevo cocido

Yogur

Una fruta

CENA 7

Ensalada vegetal con arroz integral y pollo

Una fruta

CENA 8

Ensalada vegetal con pasta y atún

Una fruta

CENA 9

Ensalada verde con nueces y trocitos de naranja

Pescado blanco con papa hervida

2 kiwis

CENA 10

Ensalada de legumbres al gusto

Tortilla francesa con atún

Yogur con avena

CENA 11

2 tostadas integrales con jamón

Yogur

Una manzana

CENA 12

Filete a la plancha (pollo o carne)

Verduras cocidas

Una fruta

CENA 13

Pescado con pimientos

Pan integral

Una fruta

CENA 14

Vainitas con atún

Una porción de queso fresco

Una pera

CENA 15

Ensalada verde con camarones

Un yogur

CENA 16

Crema de verduras ligera

Sandwich vegetal con pavo o atún o huevo

Una fruta

CENA 17

Arroz integral con verduras

Pollo a la plancha

Queso fresco con membrillo

CENA 18

Ensalada de pavo

Una rebanada de pan

Una fruta

CENA 19

Ensalada verde

Ración de tortilla con jamon de pavo

Un yogur

CENA 20

Coliflor gratinada con queso ligero

Una naranja

CENA 21

Ensalada de queso fresco y tomate

Salmón a la plancha

Una fruta

CENA 22

Ensalada con hojas espinacas, tomate, atún, maíz y queso fresco

Un yogur

Una fruta

CENA 23

Gazpacho

Pollo guisado con verduras al gusto

Yogur

CENA 24

Macarrones integrales con salsa de tomate y atún

Yogur

Un puñado de uvas

CENA 25

Ensalada de repollo morado con tomate y zanahorias

Sardinas a la plancha o en conserva

Una manzana

CENA 26

Bocadillo de jamón con lonchas de tomate

Yogur

Una fruta

CENA 27

Ensalada con arroz integral, tomate, zanahoria y atún

Yogur

CENA 28

Ensalada con queso fresco y un puñado de nueces

Tortilla con pimientos asados

Yogur

CENA 29

Ensalada con apio, pepino, zanahoria, maíz y espárragos

Pescado blanco a la plancha con champiñones

Una fruta

CENA 30

Pasta integral (una taza) con verduras y atún

Una fruta

