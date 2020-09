30 Mil Puntos de Venta recibirán pagos a través de la App de PANDCO.

Pandco celebra alianza con Mega Soft que permitirá soluciones de pago en más de 30 mil comercios.

Tanto para comercios como para clientes se ha vuelto un gran inconveniente recibir o cancelar dinero, por lo que esta solución digital de pago, favorece la normalización del consumo y permite ventajas como no salir con dinero en efectivo, ni depender de los plásticos de tarjetas bancarias que progresivamente han ido deteriorándose y convirtiéndose en un instrumento en desuso de difícil reposición en el actual contexto.

Expertos en métodos de pago han desarrollado la aplicación mPandco que funciona como una billetera digital que en la actualidad, gracias a su alianza con Mega Soft servirá para resolver los gastos y cobranzas en más de treinta mil comercios a nivel nacional, pero lo más importante es que resuelve los pagos a distancia sin contacto físico y sin necesidad de puntos de venta o el canje en billetes en físico.

“Mega Soft es la empresa de merchant más grande de Venezuela, tiene más de 20 años en el mercado. Ofrece soluciones de pago a las grandes cadenas como Farmatodo, Central Madeirense, Supermercados Plaza, Excélsior Gamma, Tiendas Macuto, Tijerazo, Ferretería EPA, entre otras”, explica Joiran Ruiz vocero de mPandco.

“La plataforma de mPandco a través de su billetera digital, permite ingresar dinero de varias formas; por transferencia desde todos los bancos del país, también con la opción de pago móvil o usando la llave Mercantil, por un botón incorporado a la plataforma que permite recargar dinero efectivo de inmediato”, informa Ruiz.

Los usuarios de mPandco, pueden usar su dinero de múltiples formas; pagar a otros usuarios de la misma plataforma, cancelar en los comercios afiliados a la red de MEGA SOFT, transferir a otras personas o comercios por Pago Móvil o retirar a su cuenta bancaria, además también es posible costear servicios con el saldo disponible en la billetera.

“Esta alianza fortalece las soluciones de pago digitales que son tan necesarias para el país, aportando soluciones a las operaciones del ciudadano común, es importante resaltar que inclusive si las personas no tienen teléfono inteligente pueden hacer pagos por medio de mensajería de texto, así se apoya a la población que no puede o no tiene oportunidad de operar un Smart Phone”, finaliza Ruiz.

