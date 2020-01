31Ene2020, Se estrena «La Reina de las Nieves en la Tierra de los Espejos»

Una mezcla de acción, aventura y comedia, así describen los directores Robert Lence y Alexey Tsitsilin a La Reina de las Nieves en la Tierra de los Espejos, el film animado de origen Ruso, desarrollado por Wizart Animation Studios será el próximo estreno infantil anunciado por MundoDPelícula, para disfrutar en familia.

Gerda, vive feliz junto a su hermano Kai y sus padres, en una tierra dominada por el poderoso rey Harald, un científico y genio inventor, partidario de las nuevas tecnologías,que encerrará a todos los magos de su reino en la tierra de los espejos. Gerda no dudará en ir al rescate de su familia y para ello deberá unir fuerzas con su antigua enemiga, la Reina de las Nieves.

La Reina de las Nieves, con el título original en danés, Snedronningen, es un cuento de hadas, publicado por primera vez en 1.845, por Hans Christian Andersen, que relata la lucha entre el bien y el mal vivida por dos niños (Kai y Gerda) que fueron separados por un troll malvado, un espejo roto y la poderosa Reina de las Nieves.

La historia, sirvió de base para crear en el año 2012 la franquicia cinematográfica animada más exitosa del estudio ruso (Wizart), La Reina de las Nieves, conformada por 3 entregas que lograron recaudar más de 100 millones de dólares en la taquilla.

Curiosamente, un año después de la primera película de Wizart, la adaptación del mencionado cuento que data de 1.845, fue usado también para crear ‘Frozen: El Reino del Hielo’ (2013), donde Gerda y Kai se versionaron como dos hermanas.

Próximamente en Venezuela contaremos con el asombroso y divertido animado para los más pequeños de la casa titulado, La Reina de las Nievas en la Tierra de los Espejos.Creando el reino La película se centra en Gerda, su autodescubrimiento y su florecimiento en la plenitud de eso. Se trata de empoderarse de sus dones, destino, y convertirse en la persona que está destinada a ser, así lo expresa Lence, su director. En el mundo de La Reina de las Nieves, los detalles están bien combinados y todos los fondos coinciden perfectamente entre sí, en este particular, Aleksey Bogatirev, del equipo de artistas afirmó: “No es difícil hacer que los personajes se muevan, lo difícil es hacer que se muevan de la manera correcta… para que nuestros personajes se vean convincentes, trabajamos con actores reales, el objetivo del talento de un actor es transmitir el nivel emocional de una determinada frase con sus movimientos”.

Grandes y chicos, se emocionarán con la llegada de La reina de las nieves en la tierra de los espejos, un increíble film, lleno de aventura que podrán ver en todas las salas de cine, ubicadas en las principales ciudades del país, desde el próximo viernes 31 de enero.



