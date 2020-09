4 mil familias de la parroquia Cristo de Aranza se beneficiaron con limpieza de la cañada La Arreaga

La limpieza y saneamiento de 1 kilómetro y medio de la cañada La Arreaga, ejecutada por la Alcaldía de Maracaibo, mediante el Instituto Municipal de Ambiente (IMA) y donde se recolectaron 200 toneladas de desechos sólidos, benefició a unas 4 mil familias de la parroquia Cristo de Aranza, ubicada al sur de la ciudad.

El alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, sostuvo que estos trabajos de saneamiento en las cañadas de la localidad, que se realizan de forma periódica, evitan el colapso de las mismas, sobre todo con la llegada de las lluvias.

Casanova destacó que el saneamiento mejorará las condiciones de vida de las familias que habitan en las cercanías de esta cañada y explicó que los trabajos realizados por el IMA consisten en despejar la acumulación de basura en el cauce hasta su desembocadura en las orillas de Lago de Maracaibo.

Al destacar el trabajo conjunto entre el gobierno municipal y el poder popular, el titular del despacho del gobierno maracaibero exhortó a las comunidades a no usar este paso de agua como vertedero de basura.

«Hago un llamado al pueblo para que sean contralores y que la cañada no se convierta en un vertedero de basura. Es un trabajo conjunto entre gobierno y líderes de comunidad, el cual garantiza que más nunca tengamos dificultades en su limpieza», manifestó.

El director del IMA, Arcadio Delgado, por su parte dio a conocer que los sectores beneficiados con esta jornada son Haticos II A y B, Danilo Anderson, Kimura, Funda-Haticos, Fundación Mendoza, sector Ramón Uzcátegui y Funda-Maracaibo.

Puntualizó que los trabajos se iniciaron desde el barrio La Chinita con la participación de 60 ambientalistas, con el apoyo de maquinarias como un jumbo, una retroexcavadora y dos camiones volteos.

El director general de Servicios Públicos, Roberto Rojas, subrayó que el despliegue en materia de servicios públicos es una respuesta a las solicitudes que realizan las comunidades, mediante las diferentes vías de comunicación, a la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo y las direcciones que las conforman.

En : Gobierno