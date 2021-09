Durante el mes de junio

47.152 suscriptores recuperan servicios Cantv en todo el país

Las cuadrillas técnicas y especializadas de la Empresa brindaron atención a más de 39.000 hogares y 7.123 empresas, a través del Plan de Resolución Integral de Averías.

En el transcurso de junio, Cantv restableció en todo el país los servicios de telecomunicaciones a 47.152 suscriptores, residenciales y comerciales, luego de solventar daños en las redes causados por deterioro, humedad y actos vandálicos.

La Empresa conectó la mayor cantidad de usuarios en la Región Central con 16.306. Le siguen las entidades de la Región Capital (13.701) y luego Occidente (5.274). En el Oriente fue restituida la conectividad a 4.025 suscriptores.

En los estados de Centro Occidente fueron beneficiadas 3.806 familias y comercios. En Guayana los trabajos impactaron a 2.642 usuarios y en las entidades de Los Andes 1.398 suscriptores recuperaron el acceso a la conectividad.

El personal técnico y especializado de la compañía se desplegó para brindar atención a más de 39.000 hogares y 7.123 empresas. Esta labor formó parte del Plan de Resolución Integral de Averías que avanza en el país.

Los trabajos para restablecer la conexión contemplaron la reposición y reemplazo de cables de distintas capacidades. En las maniobras fueron utilizados 4.800 conectores modulares recientemente adquiridos por la Empresa.

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, se mantiene desplegado en todo el territorio nacional para garantizar a zonas residenciales y sectores productivos el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

