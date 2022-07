4 de Julio: Estados Unidos celebra su Día de la Independencia

#4dejulio: Estados Unidos celebra su Día de la Independencia.

El 4 de julio de 1779 el país norteamericano proclamó su separación formal del Imperio británico

Las 13 colonias se reunieron en el Congreso Continental de Filadelfia y aprobaron la Declaración de la Independencia

John Adams, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson prepararon a lo largo de junio la decisión que con disidencias consiguió ser aprobada a inicios de julio

La separación jurídica verdaderamente ocurrió el 2 de julio. Sin embargo, el asentamiento se consideró dos días después

El documento firmado constituye para muchos una pieza de gran valor histórico, trascendencia y actualidad

Donde se postuló que «Todos los hombre son creados iguales, todos tienen ciertos derechos inalienables, como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad »

Entre otras cosas que también sostiene el documento, este día se celebra en este país con diversas actividades

Desfiles, comidas familiares, partidos de béisbol, fuegos artificiales, son algunas realizaciones más comunes.