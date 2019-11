5 Beneficios del aceite de CBD

El aceite de CBD es uno de los productos más populares actualmente por su gran cantidad de efectos beneficiosos para la salud comparado con sus pocos -y casi inexistentes- efectos secundarios.

El CBD es uno de los compuestos químicos encontrados en el Cannabis, de la familia de los Cannabinoides. Estos compuestos son muy especiales, ya que nuestro cuerpo viene equipado con receptores que responden única y exclusivamente a cannabinoides. Lo que esto significa es que el CBD tiene una estrecha relación con nuestro cuerpo, y es prácticamente bienvenido por este último, a diferencia de otras drogas medicinales.

Veamos ahora algunos de los muchos beneficios que nos trae el uso del aceite de CBD:

Alivia el dolor crónico

Las propiedades analgésicas y antiinflamatorias del CBD lo convierten en una muy prometedora alternativa a otro tipo de medicinas para el dolor.

Hay un gran porcentaje de gente que sufre de dolor crónico que no subsede con drogas convencionales, que no son capaces de tolerar algunos de los analgésicos más fuertes, o que simplemente ha tomado analgésicos por tanto tiempo que ya no le hacen ningún efecto. El CBD es una solución ideal para estos casos, ya que es muy natural y sus propiedades analgésicas son muy potentes, haciendo al CBD la mejor opción para casos de dolor crónico.

Estas son algunas condiciones que pueden ser aliviadas parcialmente -y en muchos casos totalmente- con aceite de CBD:

Artritis: El uso de CBD no solo alivia el dolor causado por la Artritis, sino que ayuda a desinflamar y a mejorar la condición. Migrañas: Aunque las migrañas son famosas precisamente por su resistencia a cualquier tipo de cura, el aceite de CBD cura las migrañas con mucha efectividad, triunfando donde los tratamientos convencionales no han funcionado. Dolor Neuropático: Gracias a la combinación de efectos antiinflamatorios y relajantes en los músculos de todo el cuerpo, el CBD alivia efectivamente dolor neuropático, mejorando la condición si es usado frecuentemente.

Disminuye la Ansiedad

Estudios han demostrado que gracias a sus efectos relajantes sobre el cuerpo, el uso de CBD combate el aspecto somático de la ansiedad, como el aumento de la frecuencia cardíaca, músculos tensos, etc.

Aunque no tenga efectos directamente en el cerebro, solo el alivio de todas las consecuencias físicas de sentirse ansioso es más que suficiente para aminorar los efectos de la ansiedad.

Particularmente, es cierto esto para la gente que sufre de ataques de ansiedad/pánico: Estos episodios suelen ser precipitados por sensaciones físicas, que a la vez son precipitadas por la ansiedad: es un ciclo infinito. Al amortiguar el efecto de la ansiedad en el cuerpo, las probabilidades de la ansiedad escalando a un ataque de pánico se ven reducidas drásticamente.

Previene y combate infecciones

Sorprendentemente, el CBD contiene propiedades antibacterianas, entre otras, que lo convierten en un antídoto natural contra todo tipo de infecciones en el cuerpo.

Un reciente estudio sobre estas propiedades del CBD concluyó que es muy efectivo combatiendo todo tipo de infecciones, pero se mostró particularmente efectivo contra infecciones resistentes a tratamientos convencionales.

No solo es mejor consumir CBD que un antibiótico ya que es natural y provee un montón de efectos medicinales, sino que en muchos casos los antibióticos pueden causar estragos en el cuerpo- especialmente en el estómago y los intestinos. Por eso el CBD es una alternativa ideal para gente que es sensible a tratamientos antibióticos.

Cura el insomnio

Los más propensos a usar aceite de CBD son aquellos que sufren de condiciones que afectan la calidad y cantidad de su sueño, sobretodo la gente que sufre de insomnio crónico.

El CBD es increíblemente efectivo para estas condiciones, siendo efectivo desde el primer día hasta en los casos más extremos de insomnio. No solo ayuda a conciliar el sueño, sino que, gracias a su habilidad para relajar los músculos, ofrece un sueño profundo en el que la persona es capaz de descansar lo máximo posible.

Para mejores resultados, es recomendado tomar el aceite de CBD por lo menos una hora antes de dormir.

Previene el Acné

Estudios se han hecho sobre las propiedades del CBD sobre la piel, ya que al contener grandes cantidades de Vitamina E, es naturalmente bueno para la salud de la piel.

Pronto fue descubierto que tanto la ingestión de CBD como la aplicación de este a la piel prevenía la reaparición del acné.

Esto se debe a varias cosas: Primero, el CBD contiene propiedades antibacterianas y, en muchos casos, el acné es causado por la proliferación de ciertas bacterias en la superficie de la piel. Segundo, el CBD para regular el funcionamiento de las glándulas que producen sebo, reduciendo así la aparición de acné.

