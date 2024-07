5 Curiosidades de Amberes, Bélgica que te sorprenderán

Amberes, conocida como la «ciudad de los diamantes», es un tesoro escondido en Flandes, Bélgica. Más allá de su famosa historia y arquitectura, Amberes guarda secretos y datos curiosos que te sorprenderán.

Capital mundial del diamante: Amberes alberga el distrito comercial de diamantes más grande del mundo, donde se talla y se negocia más del 80% de los diamantes en bruto. Un paseo por el Barrio de los Diamantes te transportará a un mundo de lujo y tradición.

Cuna de Rubens: La ciudad vio nacer a uno de los artistas más famosos del Barroco, Pedro Pablo Rubens. Su obra maestra, «La elevación de la cruz», se encuentra en la Catedral de Amberes. Un museo dedicado a su vida y obra te permitirá adentrarte en su genio artístico.

Hogar de la cerveza Trappista: La cerveza Trappista es un estilo único de cerveza belga elaborada por monjes cistercienses. En Amberes, puedes visitar la cervecería De Koninck, fundada en 1833, y disfrutar de una auténtica cerveza Trappista belga.

Ciudad de moda: Amberes es un referente en el mundo de la moda, con una escena vibrante y vanguardista. El Museo de la Moda (MoMu) alberga una extensa colección de piezas desde el siglo XVI hasta la actualidad.

Gigantes procesionales: Amberes celebra dos procesiones anuales donde gigantes articulados de hasta 8 metros de altura desfilan por las calles. Estas figuras representan personajes históricos y mitológicos, y son una tradición única de la ciudad.

Bonus: Amberes fue la primera ciudad de Europa en tener una bolsa de valores, establecida en 1467.

