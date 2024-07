5 Curiosidades de Brujas, Bélgica que te sorprenderán

El nombre de Brujas no proviene de la palabra «brujas»: Aunque la pronunciación de «Brugge» (nombre de la ciudad en flamenco) es similar a la palabra «brujas» en español, su origen es completamente diferente. Proviene del antiguo neerlandés «bruc», que significa «puente», y se refiere a los numerosos puentes que se encuentran en la ciudad. La ciudad tiene dos casas de madera: En Brujas, la mayoría de las casas son de ladrillo, pero hay dos excepciones: la casa de madera «De Distel» y la casa de madera «De Olifant». Estas casas datan del siglo XV y son un recordatorio de la época en que la madera era el material de construcción más utilizado. El campanario de Brujas está inclinado: El campanario de Brujas, uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad, está inclinado unos 89 centímetros. Esta inclinación se debe a que la base del campanario se construyó sobre un terreno pantanoso. En Brujas se encuentra la primera bolsa de valores del mundo: La bolsa de Brujas, fundada en 1402, es la primera bolsa de valores del mundo. En la actualidad, alberga el Museo de la Bolsa de Valores. La leyenda del Santo Sangre: Según la leyenda, el Santo Sangre, una reliquia que se dice que contiene la sangre de Jesucristo, fue traída a Brujas por el Conde de Flandes en el siglo XII. La reliquia se conserva en la Basílica de la Santa Sangre y se saca en procesión cada año en el Día de la Ascensión.

Estas son solo algunas de las muchas curiosidades que te esperan en Brujas. Si tienes la oportunidad de visitar esta ciudad encantadora, ¡no dejes de explorar sus calles y descubrir sus secretos!

5 Curiosidades de Brujas, Bélgica que te sorprenderán was last modified: by

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.