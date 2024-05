5 Curiosidades de Santorini, Grecia

Santorini, además de ser un destino turístico popular por sus impresionantes paisajes y su ambiente vibrante, guarda en sí una serie de curiosidades que la hacen aún más especial. Te comparto 5 de ellas para que tu próxima visita a la isla sea aún más enriquecedora:

La Atlántida: Santorini es uno de los lugares que, con mayor fuerza, se baraja como la ubicación real de la legendaria ciudad perdida de la Atlántida. La erupción volcánica que moldeó la isla hace miles de años y la posterior desaparición de una civilización minoica en la zona han alimentado esta teoría durante siglos. Las casas blancas: El color blanco impoluto que caracteriza a las casas de Santorini no solo responde a una cuestión estética, sino también práctica. La cal utilizada para pintarlas tiene propiedades desinfectantes que ayudaban a combatir enfermedades en épocas pasadas, además de reflejar el calor del sol y mantener las casas frescas. Sin semáforos: Santorini presume de ser una de las islas más pobladas del mundo sin un solo semáforo. El tráfico se regula mediante rotondas y el civismo de los conductores, creando un ambiente tranquilo y seguro para peatones y vehículos. Viñedos únicos: Las condiciones volcánicas del suelo de Santorini, junto al clima mediterráneo, dan lugar a unos vinos blancos secos excepcionales, reconocidos mundialmente. La uva Assyrtiko, autóctona de la isla, es la protagonista de estos caldos únicos. Iglesia excavada en la roca: En Oia, uno de los pueblos más pintorescos de Santorini, se encuentra la iglesia de Panagia Anastasi, una pequeña capilla excavada en la roca volcánica que data del siglo XVII. Su campanario azul y su ubicación sobre un acantilado la convierten en una de las imágenes más icónicas de la isla.

Estas son solo algunas de las curiosidades que Santorini ofrece a sus visitantes. Sin duda, un lugar lleno de historia, belleza y detalles sorprendentes que te cautivarán.

5 Curiosidades de Isla Santorini , Grecia was last modified: by

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.