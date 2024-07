5 eventos paranormales que han sucedido en Gante, Belgica: historias que te pondrán los pelos de punta

Eventos Paranormales que Han Sucedido en Gante, Bélgica: Historias que te Pondrán los Pelos de Punta

Gante, la hermosa ciudad medieval en Flandes, no solo cautiva con su arquitectura gótica y sus canales pintorescos, sino que también alberga una rica historia de sucesos paranormales que han despertado la fascinación y el terror de sus habitantes por siglos.

A continuación, te presento 5 eventos paranormales que han sucedido en Gante y que te dejarán con los pelos de punta:

1. El fantasma del Gravensteen:

El imponente castillo de Gravensteen, que data del siglo XII, ha sido escenario de numerosas historias de fantasmas. Se dice que el fantasma de Jan van den Spiegel, un noble flamenco decapitado en el siglo XVI, deambula por los pasillos del castillo, lamentando su trágica muerte.

2. La Dama Blanca de la Catedral de San Bavón:

La Catedral de San Bavón, famosa por albergar la obra maestra «La Adoración del Cordero Místico», también es conocida por la aparición de la «Dama Blanca». Esta figura fantasmal, vestida de blanco, se ha visto flotando en la catedral, algunos dicen que es el espíritu de una joven noble que murió de amor.

3. Las voces del Vrijdagmarkt:

En la animada plaza Vrijdagmarkt, donde se celebra el mercado semanal, se dice que se escuchan voces fantasmales por la noche. Se cree que estas voces provienen de las almas de los ejecutados en la plaza durante la Edad Media.



4. El fantasma del Hospital Groot Spittael:

El antiguo Hospital Groot Spittael, ahora convertido en un museo, es conocido por la presencia de un fantasma amigable llamado «Cornelius». Se dice que Cornelius era un paciente del hospital que murió hace siglos y que ahora deambula por los pasillos, saludando a los visitantes y jugando con los niños.

5. La leyenda de la Calle Kraanlei:

La Calle Kraanlei, famosa por sus casas medievales a orillas del río Lys, alberga una leyenda sobre un fantasma sin cabeza. Se dice que este fantasma es el espíritu de un hombre que fue decapitado por un crimen que no cometió y que ahora busca justicia.

Estos son solo algunos de los muchos eventos paranormales que se han reportado en Gante. Si te atreves a explorar la ciudad y sus misterios, tal vez tengas la oportunidad de experimentar algo paranormal por ti mismo.

Recuerda que estas historias son solo leyendas y no hay evidencia científica que respalde su veracidad. Sin embargo, no cabe duda de que añaden un toque de intriga y misterio a la fascinante historia de Gante.

