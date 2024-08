5 Hoteles donde alojarse en Amberes, Bélgica: opciones para todos los presupuestos

Amberes, la segunda ciudad más grande de Bélgica, ofrece una rica historia, una vibrante escena artística y una deliciosa gastronomía. Si estás planeando un viaje a Amberes, aquí te presento 5 opciones de alojamiento para todos los presupuestos:

Opción de lujo:

Hotel Dukes Palace: Este hotel de 5 estrellas está ubicado en un antiguo palacio del siglo XIV y ofrece un alojamiento lujoso con todas las comodidades modernas. Cuenta con un restaurante con estrella Michelin, un bar en la azotea con vistas panorámicas de la ciudad y un spa de última generación.

Opción de gama media:

Hilton Antwerp Old Town: Este hotel está ubicado en el corazón del centro histórico de Amberes y ofrece habitaciones elegantes y un servicio atento. Cuenta con un restaurante, un bar, un gimnasio y un centro de negocios.



Opción económica:

The Jane Antwerp: Este albergue elegante ofrece habitaciones privadas y dormitorios compartidos a precios asequibles. Cuenta con un bar, una sala común y una terraza en la azotea con vistas al río Escalda.

Opción para familias:

Hotel Mercure Antwerpen City Centre: Este hotel está ubicado cerca del centro de la ciudad y ofrece habitaciones familiares amplias y cómodas. Cuenta con un restaurante, un bar, una piscina y una sala de juegos para niños.

Opción boutique:

Hotel Indigo Antwerp – City Centre: Este hotel boutique ofrece una decoración moderna y un ambiente íntimo. Cuenta con un restaurante, un bar y un gimnasio.

Consejos adicionales:

La mejor época para visitar Amberes es durante los meses de primavera y verano, cuando el clima es templado y agradable.

Amberes es una ciudad muy accesible, con una buena red de transporte público. Puede moverse por la ciudad en autobús, tranvía o metro.

Si tiene un presupuesto ajustado, busque ofertas y promociones en hoteles y albergues.

Reserve con antelación, especialmente si viaja durante la temporada alta.

