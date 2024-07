5 Restaurantes de Comida tradicional en Amberes, Bélgica para una experiencia local auténtica

Amberes, además de ser conocida por su vibrante escena artística y su rica historia, ofrece una deliciosa experiencia culinaria. Si buscas una experiencia gastronómica local auténtica, aquí te presento 5 restaurantes de comida tradicional belga que no puedes perderte:

Ubicado en una antigua bomba de agua del siglo XVII, este restaurante ofrece un ambiente acogedor y un menú degustación con platos típicos belgas reinterpretados con un toque moderno.

Este restaurante familiar lleva abierto desde 1938 y sirve platos clásicos belgas como estofado de carne de res, mejillones con patatas fritas y conejito a la flamenca.

Frituur No. 1:

Si buscas probar las auténticas patatas fritas belgas, este es el lugar ideal. Frituur No. 1 es una freiduría tradicional que sirve patatas fritas crujientes y doradas con una variedad de salsas para elegir.

Brasserie Appelmans:

Esta brasserie clásica ofrece un ambiente animado y un menú con platos belgas reconfortantes como croque monsieur, ensaladas y tartas.



Ubicado en el barrio de Zurenborg, este restaurante acogedor sirve platos caseros belgas como stoofkarbonaden (estofado de carne) y hutsepot (guiso de patatas y carne).

Estos son solo algunos de los muchos restaurantes de comida tradicional que puedes encontrar en Amberes. Con su amplia variedad de opciones, seguro que encontrarás el lugar perfecto para disfrutar de una auténtica experiencia gastronómica belga.

Consejos adicionales:

Si tienes un presupuesto ajustado, busca los «brasseries» locales, que suelen ofrecer platos belgas clásicos a precios asequibles.

Muchos restaurantes en Amberes ofrecen menús de degustación, que son una excelente manera de probar una variedad de platos.

No te olvides de probar la cerveza belga, que es famosa en todo el mundo.

Reserva con antelación, especialmente si quieres comer en un restaurante popular.

5 Restaurantes de Comida tradicional en Amberes, Bélgica para una experiencia local auténtica was last modified: by

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.