5 Restaurantes de Comida tradicional en Gante, Belgica para una experiencia local auténtica 

Gante, conocida como la «Perla de Flandes», es una ciudad medieval llena de historia, cultura y belleza. Además de sus encantos turísticos, Gante también ofrece una deliciosa gastronomía que refleja su rica herencia. Si estás buscando una experiencia culinaria local auténtica, aquí te presento 5 restaurantes de comida tradicional que no puedes perderte:

Huis De Peellaert: Este restaurante familiar, ubicado en una antigua casa del siglo XVI, ofrece un ambiente cálido y acogedor. Su menú presenta platos típicos de Flandes, elaborados con ingredientes frescos y de temporada. No te pierdas el «waterzooi», un guiso de pollo o pescado con verduras, o el «stoofkarbonaden», un estofado de carne de res con cerveza belga.

Chez Leon: Ubicado en el corazón del centro histórico de Gante, Chez Leon es un restaurante tradicional que lleva sirviendo comida belga desde 1885. Su plato estrella es el «mosselen-friet», mejillones al vapor con papas fritas. También puedes probar otros platos típicos como el «stoemp», un puré de papas con salchichas, o el «carbonade flamande», un guiso de carne de res con cerveza negra.

‘t Lam Gods: Este restaurante lleva el nombre del famoso cuadro «La Adoración del Cordero Místico» de los hermanos Van Eyck, que se encuentra en la Catedral de San Bavón. El restaurante ofrece un ambiente elegante y un menú degustación con platos tradicionales belgas reinterpretados con un toque moderno.



De Gulden Sporen: Ubicado en una antigua casa gremial, De Gulden Sporen es un restaurante tradicional que ofrece un ambiente histórico y un menú con platos típicos de Flandes. No te pierdas el «Gentse Waterzooi», un guiso de pollo con verduras y hierbas, o el «Vlaamse stoofkarbonaden», un estofado de carne de res con cerveza belga y pan de jengibre.



Amadeus: Este restaurante, ubicado en una antigua capilla, ofrece un ambiente único y un menú con platos tradicionales belgas con un toque creativo. No te pierdas el «duo van konijn», un plato de conejo con dos salsas diferentes, o el «paardenbiefstuk», un filete de caballo con papas fritas y ensalada.

Consejos:

Reserva con anticipación: Estos restaurantes son populares y a menudo se llenan, especialmente los fines de semana.

Prueba la cerveza local: Gante es conocida por su cerveza, así que no te pierdas la oportunidad de probar algunas de las cervezas locales mientras disfrutas de tu comida.

Disfruta del ambiente: Los restaurantes tradicionales belgas son conocidos por su ambiente cálido y acogedor. Tómate tu tiempo para disfrutar de la comida y la compañía.

