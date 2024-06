5 Restaurantes de Comida tradicional en Praga, República Checa

¡Praga te espera para deleitarte con su deliciosa comida tradicional! A continuación, te presento 5 restaurantes donde podrás disfrutar de los auténticos sabores checos:

1. Restaurace U Pinkasu:

Este restaurante, ubicado en el centro histórico de Praga, ofrece un ambiente acogedor y una carta con platos típicos checos elaborados con ingredientes frescos y de temporada. Entre sus especialidades se encuentran el gulasch, el codillo de cerdo asado y los knedlíky (bolas de masa hervida).



2. Lokál Dlouhááá:

Si buscas una experiencia auténtica y tradicional, Lokál Dlouhááá es el lugar ideal. Este restaurante, con un ambiente rústico y animado, sirve platos típicos checos en porciones abundantes. No te pierdas su guláš, su svíčková (ternera guisada con crema) y su plzeňský pivo (cerveza Pilsner).

3. U Medvídků:

Este histórico restaurante, fundado en 1516, es uno de los más antiguos de Praga. Su ambiente medieval y su carta con platos tradicionales checos lo convierten en una parada obligada para los amantes de la gastronomía. Prueba su vepřo knedlo zelo (cerdo con albóndigas y chucrut) o su pečený holub (paloma asada).



4. Naše Maso:

Para los amantes de la carne, Naše Maso es el paraíso. Este restaurante ofrece una amplia variedad de carnes a la parrilla y platos checos elaborados con carne de alta calidad. No te pierdas su costilla de cerdo asada, su hamburguesa de jabalí o su guláš de ternera.



5. Café Imperial:

Si buscas un ambiente más elegante y refinado, Café Imperial es una excelente opción. Este restaurante, ubicado en el Hotel Imperial, ofrece una carta con platos tradicionales checos reinterpretados con un toque moderno. Prueba su tartar de ternera con remolacha, su codillo de cordero con puré de patatas trufado o su strudel de manzana con helado de vainilla.



Consejos:

Reserva con anticipación: Especialmente si vas a cenar en fin de semana o en temporada alta, te recomiendo reservar mesa con anticipación para evitar esperas.

Especialmente si vas a cenar en fin de semana o en temporada alta, te recomiendo reservar mesa con anticipación para evitar esperas. Prueba la cerveza checa: La República Checa es famosa por su cerveza, así que no dejes de probar algunas de las cervezas locales durante tu visita.

La República Checa es famosa por su cerveza, así que no dejes de probar algunas de las cervezas locales durante tu visita. No tengas miedo de probar cosas nuevas: La comida checa puede ser diferente a lo que estás acostumbrado, pero te animo a que pruebes cosas nuevas y descubras nuevos sabores.

La comida checa puede ser diferente a lo que estás acostumbrado, pero te animo a que pruebes cosas nuevas y descubras nuevos sabores. ¡Buen provecho! (Dobrou chuť! en checo)

5 Restaurantes de Comida tradicional en Praga, República Checa was last modified: by