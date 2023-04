5 Tablets económicas por menos de $100 buenas, bonitas y baratas!

Si estás buscando una tablet económica pero funcional, hay varias opciones en el mercado que pueden satisfacer tus necesidades. En este artículo, te presentamos una lista de 5 tablets de menos de $100 con mejores funciones para el usuario.

Lenovo Tab3 Essential

Esta tablet de la marca china Lenovo tiene una pantalla de 7 pulgadas con resolución de 1024 x 600 píxeles, un procesador quad-core de 1.3 GHz, 1 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjeta microSD. Cuenta con una cámara trasera de 2 megapíxeles y una frontal de 0.3 megapíxeles, así como una batería de 3450 mAh que ofrece hasta 10 horas de uso. Tiene sistema operativo Android 5.1 Lollipop y un precio de $69.99 en Walmart.

ASUS ZenPad 7

Esta tablet de la marca taiwanesa ASUS tiene una pantalla de 7 pulgadas con resolución de 1280 x 800 píxeles, un procesador quad-core de 1.2 GHz, 1 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjeta microSD. Cuenta con una cámara trasera de 5 megapíxeles y una frontal de 2 megapíxeles, así como una batería de 3450 mAh que ofrece hasta 8 horas de uso. Tiene sistema operativo Android 5.0 Lollipop y un precio de $79.99 en Amazon.

Toshiba Encore 2

Esta tablet de la marca japonesa Toshiba tiene una pantalla de 8 pulgadas con resolución de 1280 x 800 píxeles, un procesador quad-core de 1.33 GHz, 1 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjeta microSD. Cuenta con una cámara trasera de 5 megapíxeles y una frontal de 1.2 megapíxeles, así como una batería de 3788 mAh que ofrece hasta 11 horas de uso. Tiene sistema operativo Windows 8.1 y un precio de $99.99 en Best Buy.

Chuwi Hi8

Esta tablet de la marca china Chuwi tiene una pantalla de 8 pulgadas con resolución de 1920 x 1200 píxeles, un procesador quad-core de 1.44 GHz, 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjeta microSD. Cuenta con una cámara trasera y una frontal de 2 megapíxeles cada una, así como una batería de 4000 mAh que ofrece hasta 6 horas de uso. Tiene sistema operativo dual Android 5.1 Lollipop y Windows 10 y un precio de $89.99 en Gearbest.

Amazon Fire 7

Esta tablet de la marca estadounidense Amazon tiene una pantalla de 7 pulgadas con resolución de 1024 x 600 píxeles, un procesador quad-core de 1.3 GHz, 1 GB o 2 GB (según el modelo) de RAM.

