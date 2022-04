5G a ritmo para superar los 500 millones de conexiones antes de 2021

BELLEVUE, Washington – Las conexiones 5G inalámbricas mundiales alcanzaron los 438 millones al tercer trimestre de 2021, y van a ritmo para superar los 540 millones para el término de este año, en base a datos de Omdia, declaró 5G Americas, la asociación comercial de la industria inalámbrica y la voz de la 5G y LTE para América.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, dijo: “Aun en esta época de desafíos impuestos por la pandemia de COVID-19, la adopción de la 5G continúa a ritmo acelerado con el protagonismo que han cobrado las comunicaciones y la conectividad”.

Según los datos más recientes de Omdia, el mundo sumó 72 millones de conexiones 5G entre el T2 y el T3 de 2021, un aumento del 19,6%, de 366 millones a 438 millones, lo que refleja una revalorización descendiente de la cantidad de conexiones desde el T2. A este ritmo de crecimiento, se prevé que la 5G más que duplicará la cantidad de conexiones de 2020 y se proyecta que alcanzará los 540 millones a nivel mundial para el término del año calendario.

Hacia el futuro, Omdia estima que las conexiones 5G a nivel mundial alcanzarán los 4.800 millones para fines de 2026. De esta cifra, 516 millones serían aportados por América del Norte y 301 millones por América latina y el Caribe.

La analista principal de Omdia, Kristin Paulin, dijo: “Mientras que Oceanía, el Este y el Sudeste de Asia, que incluye a China, representarán más de la mitad del total de las suscripciones 5G al término de 2026, la región Américas se hará con una porción del 17% tras haber crecido el 1.000% entre 2021 y 2026”.

Por región, América del Norte tenía un total de 56,5 millones de conexiones 5G al cierre del T3 de 2021, lo que refleja el agregado de 12,5 millones de conexiones 5G – una ganancia del 28 por ciento respecto del trimestre anterior. Además, contaba con 505 millones de conexiones LTE al término del T3 de 2021.

LTE 4G continúa siendo la tecnología celular inalámbrica dominante en América latina y el Caribe, con 484,6 millones de conexiones. Esto representa un crecimiento anual del 21 por ciento con la suma de 82,8 millones de suscripciones LTE interanuales nuevas.

Según José Otero, Vicepresidente para el Caribe y América latina de 5G Americas: “Con 16 despliegues comerciales en la región Caribe y América latina, la 5G continúa avanzando. En los próximos años, con la disponibilidad de más espectro, cobertura y dispositivos optimizados, las conexiones 5G se incrementarán de manera sustancial en la región.”

En total, la cantidad de redes 5G comerciales alcanzó 185, según datos de TeleGeography y 5G Americas. Se prevé que esta cifra aumente a 220 al término de 2021 y a 329 a fines de 2023, lo que representa un fuerte crecimiento de la inversión en redes 5G en muchas regiones alrededor del mundo. A continuación se resume la cantidad de despliegues de redes de 5G y LTE 4G:

5G:Global: 185

América del Norte: 10

Caribe y América latina: 16

LTE 4G:Global: 693

América del Norte: 19

Caribe y América latina: 127

Fuente. 5gamericas.org y telegeography.com