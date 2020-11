5G Americas anuncia la incorporación de VMware a su Junta Directiva

BELLEVUE, Washington – Noviembre de 2020 –

5G Americas, el consorcio de la industria inalámbrica y la voz de la 5G y LTE para las Américas, anunció hoy la elección de VMware como miembro de su Junta Directiva. VMware se sumará a los operadores y fabricantes líderes de la industria inalámbrica que son cruciales para la implementación de la 5G y posteriores en toda la región Américas.

“La experiencia de VMware en tecnologías disruptivas como computación en el borde, inteligencia artificial, blockchain, aprendizaje automático, orquestación en Kubernetes y más está definiendo las bases digitales que habrán de acelerar la próxima ola de innovación”, afirmó Chris Pearson, Presidente de 5G Americas. “Estamos sumamente complacidos de anunciar que VMware se suma a la Junta Directiva de 5G Americas al tiempo que avanzamos hacia una sociedad 5G transformadora conectada”.

Con el surgimiento de la 5G, las compañías de telecomunicaciones tienen la oportunidad de reinventarse, desarrollar nuevos modelos de negocios, y trabajar junto al ecosistema de innovación en su conjunto para entregar nuevos servicios que en el mundo digital están más vinculados. Esta transformación puede requerir una arquitectura en la nube virtualizada y contenerizada para modernizar las redes legacy. VMware se enfoca en entregar los beneficios de costo, agilidad y escalabilidad de una nube, adaptada a la medida de las necesidades del proveedor de servicios de comunicaciones, incluso con Infraestructura en la Nube para Compañías de Telecomunicaciones, Automatización en la Nube para Compañías de Telecomunicaciones y Operaciones en la Nube para Compañías de Telecomunicaciones. La empresa cuenta más de 100 proveedores de servicios de comunicaciones en todo el mundo como clientes que atienden a millones de suscriptores.

“Mientras que los proveedores de servicios de comunicaciones escalan sus sistemas con 5G, hay oportunidades que continúan sin explotar”, aseguró Kaniz Mahdi, Vicepresidente para Tecnologías Avanzadas, Telco Edge y Cloud de VMware. “Estamos encantados de sumarnos a la Junta Directiva de 5G Americas y deseosos de tender el puente entre la industria inalámbrica y la nube para la transformación digital de nuestra sociedad con la fusión de la 5G, la IA y la nube.”

Con la llegada de VMware a la asociación, se suma experiencia en el ecosistema inalámbrico creciente de la tecnología 5G, que incluyen áreas como las resaltadas en los white papers de 5G Americas sobre 5G y la nube y 5G en el borde.

5G Americas anuncia la incorporación de VMware a su Junta Directiva was last modified: by

En : Móviles