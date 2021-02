5G AMÉRICAS: Apagado de redes 2G y 3G proporcionan oportunidad para el desarrollo de 5G

Las redes de servicios móviles más antiguas, como las de segunda y tercera generación, tienden a contar cada día con menor cantidad de clientes y su mantenimiento representa un gran esfuerzo para los operadores, por lo que su apagado se transforma en un impulso para el despliegue de 5G.

El apagado de las redes móviles que brindan servicios 2G y 3G genera en los operadores móviles un incentivo para el despliegue de servicios 5G en América Latina. Así lo explica el nuevo documento “Mejores prácticas en desconexión de redes móviles en desuso para América Latina» publicado por 5G Americas, que analiza las opciones de la industria en la región y muestra ejemplos del plano internacional.

“La convivencia de redes de diferentes tecnologías, 2G, 3G, 4G y próximamente 5G, es ineficiente en el día a día de los operadores. En este marco, un proceso inteligente que lleve adelante el apagado de las redes que van quedando en desuso puede significar beneficios al momento de desarrollar 5G, pero también requiere una serie de retos para los operadores”, explicó José Otero, Vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas.

El estudio analiza la condición de las redes en desuso en América Latina y propone una serie de pasos a tener en cuenta por los operadores al momento de su apagado, como la reducción de costos en la administración de redes. Se hace énfasis en el desarrollo de un plan estratégico, la comunicación con los clientes y los diferentes planes para estimular en los usuarios el cambio de tecnología. También se analiza la relación con el regulador, la planificación del apagado y las estrategias para evitar sanciones.

Por otra parte, el reporte presenta los ejemplos que llevaron adelante AT&T en los Estados Unidos y Telus en Canadá. Se consideran las estrategias llevadas adelante por estos operadores y los procesos por los cuales ambos jugadores apagaron sus redes en desuso.

“Muchos operadores de la región están en la búsqueda de la innovación y la eficiencia de sus redes por lo que los planes de apagado de las tecnologías más antigua se presentan como una alternativa para llevar adelante esos planes. Estas estrategias coinciden con la necesidad de aumentar la digitalización en muchos de los países de la región. Crear las condiciones para que estas estrategias se lleven adelante es uno de los trabajos a realizar en conjunto entre las autoridades y la industria”, expresó Otero.

Lea aquí el informe sobre las mejores práctica de desconexión de redes móviles en desuso para América Latina ofrecido por el consorcio 5g Américas.

