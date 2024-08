5G Americas explora el panorama en evolución de las redes de alojamiento neutrales.

BELLEVUE, Washington – 7 de agosto de 2024: Las redes de alojamiento neutrales (NHN, según la sigla en inglés) son una infraestructura de comunicaciones inalámbricas que permiten que múltiples proveedores de redes ofrezcan conectividad y cobertura. 5G Americas, la voz de la 5G y posteriores tecnologías de las Américas, anunció hoy la publicación de su más reciente white paper llamado «Neutral Host Opportunities for 5G and Beyond,» (Oportunidades con redes neutrales para 5G y posteriores tecnologías), en el que hace un análisis exhaustivo sobre el potencial que ofrecen las NHN para contribuir a que los operadores de redes satisfagan la creciente demanda de mejor conectividad y cobertura.

«Las soluciones de alojamiento neutrales pueden constituir una herramienta importante para el mejoramiento de la conectividad y el abordaje de la sostenibilidad. La industria debe continuar innovando y estandarizando nuevas soluciones de radiocomunicaciones y de compartición de potencia que incrementen la eficiencia y minimicen la huella de carbono”, afirmó Viet Nguyen, Vicepresidente de 5G Americas.

Las NHN dan soporte a diversos niveles de compartición de infraestructura, entre ellos los sistemas de antenas distribuidas (DAS, según la sigla en inglés), radios compartidas, y bandas de base. Para navegar este mercado con éxito es necesario seleccionar la tecnología correcta y asegurar una lógica económica clara para todos los participantes de la cadena de suministros.

El white paper de 5G Americas incluye las siguientes secciones clave:

Oportunidades y beneficios de las NHN: Las NHN pueden ofrecer conectividad y cobertura mejoradas, beneficios económicos y menores gastos generales de administración. Entre los beneficios importantes pueden contarse la calidad de servicio optimizada y nuevas oportunidades de facturación impulsadas por el crecimiento de las redes privadas, la disponibilidad de espectro compartido y modelos de asociación innovadores.

Tamaño de mercado, crecimiento y tendencias: En la opinión de algunos analistas, el mercado mundial de alojamiento neutral podría alcanzar los $8.700 millones en 2028, impulsado por el aumento del tráfico de datos en interiores y la creciente adopción de redes privadas, en particular en sectores como la fabricación, la educación, la atención de la salud y el comercio minorista.

Arquitecturas de compartición de redes e innovaciones tecnológicas: se analizan tres modelos primarios de arquitectura NHN, incluidos la Compartición de sitios, las Radiocomunicaciones compartidas, y las RAN compartidas, como así también tecnologías habilitantes tales como los Sistemas de antenas distribuidas (DAS), las Celdas pequeñas, repetidoras, Open RAN, virtualización, nubificación, redes privadas y partición de redes.

Desafíos económicos y regulatorios: los factores adversos incluyen el declive de las ventas de equipos DAS, riesgos de seguridad, costos de la energía y barreras regulatorias.

Presteza hacia el futuro para 6G: nuevas aplicaciones potenciales, requisitos de espectro y avances tecnológicos delinearán el futuro de las NHN.

«Las redes de alojamiento neutrales representan una oportunidad significativa para la industria de las telecomunicaciones. Al apalancar la infraestructura compartida, las NHN pueden brindar conectividad y cobertura superiores, lo que impulsará el crecimiento económico y la innovación tecnológica”, aseguró el colíder del grupo de trabajo Kyle Allen, Vicepresidente de Ingeniería de Ventas para las Américas de Airspan Networks Inc.

«El modelo de infraestructura inalámbrica de redes neutrales puede ser una estrategia de negocios altamente efectiva que ofrezca beneficios comunes a todos los participantes. Puede permitir la expansión de la cobertura y la capacidad de las redes con beneficios económicos para todas las partes interesadas clave”, afirmó el colíder del grupo de trabajo Colin Bowdery, Arquitecto Principal de 5G de Interiores de Ericsson.

