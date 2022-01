5G Americas nombra a Neville Ray, de T-Mobile, como presidente entrante

BELLEVUE, Washington. – 6 de enero de 2022 – La asociación de la industria inalámbrica celular, 5G Americas, anunció hoy que Neville Ray, presidente de tecnología de T-Mobile USA, fue elegido para desempeñarse como presidente de la Junta Directiva de 5G Americas en 2022. Barbara Baffer, vicepresidente de relaciones gubernamentales y con la industria de Ericsson, fue reelegida en el rol de tesorera.

“Líder dinámico de la industria inalámbrica, Neville vuelve a ocupar el cargo de presidente de nuestra asociación y estamos deseosos de contar con su experimentada gestión”, afirmó Chris Pearson, presidente de 5G Americas.

Neville Ray es presidente de tecnología de T-Mobile, donde tiene a su cargo la gestión y el desarrollo de la red inalámbrica de T-Mobile, los servicios de tecnología de la información de la compañía, y las operaciones de tecnología. Con más de 30 años de experiencia en el desarrollo y operación de redes inalámbricas en los Estados Unidos y alrededor del mundo, Ray es reconocido ampliamente por su liderazgo en la industria de las telecomunicaciones. Ray ha integrado la Junta Directiva de 5G Americas durante más de 11 años, y anteriormente fue presidente en dos mandatos de varios años.

Ray declaró: “Con tres años de despliegues globales de redes 5G comerciales como respaldo, la industria se dispone a lograr un crecimiento aun mayor, impulsando nuevas experiencias para consumidores y transformando industrias. 5G Americas continuará desempeñando un papel estratégico, abordando oportunidades clave en innovación tecnológica, espectro y nuevos casos de uso para 5G”.

Barbara Baffer lleva 30 años trabajando en Ericsson en una cantidad de roles y actualmente es vicepresidente de relaciones gubernamentales y con la industria, donde se enfoca en los esfuerzos de promoción regulatoria y legislativa además de liderar al equipo y las actividades de relaciones gubernamentales y con la industria en Washington DC.

Baffer añadió: “Es un honor haber sido nombrada tesorera nuevamente por mis pares de la industria inalámbrica en un momento en que continuamos navegando tiempos desafiantes en la economía mundial. 5G Americas sigue comprometida con el avance de las comunicaciones móviles para el beneficio de las personas a lo largo y ancho del continente americano.”

