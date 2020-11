5G Americas presenta un nuevo white paper sobre Open RAN,

Comprendiendo las Redes de Acceso por Radio Abiertas. Un white paper de 5G Americas detalla aspectos clave de la arquitectura, motivaciones y retos en la adopción de arquitecturas RAN Abiertas.

BELLEVUE, Washington. 17 de noviembre de 2020 –Redes de Acceso por Radio Abiertas (Open RAN) es un concepto que implica la interoperabilidad de hardware y software abiertos, e interfaces para redes inalámbricas celulares. 5G Americas, la asociación de la industria y la voz de 5G y LTE para América, anunció hoy la publicación de un white paper llamado Transition Toward Open & Interoperable Networks (Transición hacia Redes Abiertas e Interoperables), donde se resalta de qué modo la RAN Abierta podría habilitar innovaciones en las redes 5G, al tiempo que los operadores de redes navegan por diversas estrategias de planificación e implementación con un ecosistema multi-proveedor interoperable.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, dijo: “La RAN Abierta es un tema importante para la industria en este momento. Es un desarrollo que requiere una comprensión cabal de la arquitectura técnica y el ecosistema multi-proveedor interdependiente”. Añadió: “El white paper de 5G Americas brinda una herramienta de referencia crítica para la industria inalámbrica 5G global que está en crecimiento, que ayudará a comprender cabalmente las oportunidades y desafíos de la RAN Abierta”.

La arquitectura RAN Abierta combina una pila de software modular de estación base con hardware comercial, lo que asigna componentes de banda de base y unidad de radio de proveedores aislados para el funcionamiento conjunto en forma seamless, ya sea que haya elementos de la RAN virtualizados o desagregados o no. Si bien la RAN Abierta está tomando ímpetu, se encuentra en una fase inicial de adopción comercial de parte de la comunidad inalámbrica global.

Este white paper de 5G Americas cubre los siguiente temas:Resumen y objetivos de RAN Abierta

Pruebas e implementaciones de operadores.

Introducción al ecosistema de los entes desarrolladores de RAN Abierta.

Consideraciones de la arquitectura de RAN Abierta.

El rol de las iniciativas de Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (o Machine Learning) en RAN Abierta.

Gestión, orquestación y automatización de Redes Auto-organizadas (SON, por la sigla en inglés) para casos de uso variables.

Motivaciones y desafíos clave que enfrentan los operadores al adoptar una plataforma de RAN Abierta multi-proveedor.

Durga Satapathy, Director de Tecnologías Avanzadas e Innovación de T-Mobile, aseguró: “El enfoque de RAN Abierta se benefició de la colaboración mundial en el ecosistema de telecomunicaciones, y se presenta como una alternativa que vale la pena considerar para implementaciones nuevas o cada vez que un operador realiza actualizaciones u optimizaciones de redes.”

Un objetivo del movimiento RAN Abierta es establecer una arquitectura de red que evolucione las redes celulares hacia una RAN abierta e inteligente al tiempo que se cumplen los estándares del 3GPP. Con RAN Abierta, los operadores podrían implementar redes con alguna combinación entre proveedores de unidades remotas y unidades distribuidas y unidades centrales.

Además, un enfoque de RAN Abierta puede brindar flexibilidad adicional para satisfacer los requisitos de las aplicaciones 5G. Específicamente, 5G da soporte a aplicaciones verticales con distintos requisitos de red en cuanto a desempeño, capacidad y latencia.

Amit Mehrotra, Titular Global de Ventas de Nokia para Planificación, Optimización y Análisis de Redes, afirmó: “La gestión de SLA y la integración seamless con redes existentes resultan cruciales para el éxito de las implementaciones de RAN Abierta. Las aplicaciones de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático serán herramientas esenciales para ayudar a administrar y monetizar redes con múltiples bandas de espectro, particiones de red y aplicaciones variadas en este nuevo entorno de 5G”.

Según Charlie Michaelis, Director Asociado de Big Data en AT&T, “Administrar las operaciones y la satisfacción del cliente de una red celular heterogénea requiere una organización compleja e intensiva en mano de obra con objetivos específicos y factores clave para el éxito. A medida que los operadores de redes realizan la transición a sistemas heterogéneos de 5G cada vez más diversos, la IA y el aprendizaje automático se necesitan cada vez más, no solo para ayudar a administrar la inversión de capital, sino también para administrar la creciente complejidad de las redes”.

El trabajo Transition Toward Open & Interoperable Networks se encuentra disponible como descarga gratuita en el website de 5G Americas. También allí encontrará una publicación en el blog de Chris Pearson, y una presentación en slides.

5G Americas

5G Americas es una organización sin fines de lucro compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la organización es promover y abogar por el avance y las capacidades plenas de la tecnología móvil LTE y su evolución más allá de la 5G a lo largo de las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados de manera inalámbrica en el ecosistema de las Américas. 5G Americas está abocada a desarrollar una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el desarrollo de la 5G en toda América. 5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington. Encontrará más información en www.5gamericas.org. Siga nuestras noticias por Twitter: @5GA_CALA y LinkedIn: 5G Americas – Latin America & Caribbean.

Los miembros de la Junta Directiva de 5G Americas incluyen a: AT&T, Cable & Wireless, Ciena, Cisco, CommScope, Crown Castle, Ericsson, Intel, Mavenir, Nokia, Qualcomm, Samsung, Shaw Communications, T-Mobile US, Inc., Telefónica, VMware y WOM.

