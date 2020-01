5G Americas publica nuevo reporte sobre despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en América Latina

BUENOS AIRES, Enero de 2020.- 5G Americas anunció hoy la publicación de su reporte Adopción digital en Latinoamérica: el rol del despliegue de infraestructura y otras políticas en la región, que reseña las normas legislativas relacionadas al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en América Latina y el Caribe. El white paper brinda un panorama de las regulaciones existentes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, que afectan al desarrollo de las redes de los operadores de telecomunicaciones.

El documento también señala que, a pesar de que en los últimos años las autoridades de la región han ido adoptando medidas para agilizar el despliegue de infraestructura dentro de sus territorios, los operadores de telecomunicaciones aún enfrentan grandes desafíos en América Latina.

Una de las principales barreras en este sentido continúa siendo la burocracia de las normas a nivel municipal, e incluso las contradicciones que pueden existir entre las reglas, trámites y procedimientos a distintos niveles de Gobierno.

También afectan negativamente el despliegue de redes la desinformación que puede existir en distintos sectores de la sociedad civil y/o entidades de gobierno sobre los efectos en la salud de la instalación y puesta en funcionamiento de la infraestructura de telecomunicaciones, lo que en ocasiones ha derivado en la adopción de medidas que obstaculizan la construcción de infraestructura. La contaminación visual o aspectos relacionados con el urbanismo también suelen generar oposición a la instalación de equipamiento de red.

La investigación aborda también tendencias como el uso compartido de infraestructura, y sugiere crear las condiciones para que éste se realice en términos y condiciones recíprocas, privilegiando la voluntad de las partes en acuerdos positivos para el desarrollo de la infraestructura.

El documento Adopción digital en Latinoamérica: el rol del despliegue de infraestructura y otras políticas en la región puede ser descargado aquí

