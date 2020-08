5G Americas suscribe acuerdo de cooperación con COMTELCA

Ambas entidades acordaron colaborar e intercambiar información y experiencias con el fin de promover el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en América Latina.

BUENOS AIRES, BELLEVUE (WA) Y TEGUCIGALPA, 12 de agosto de 2020.- 5G Americas, asociación de la industria inalámbrica y voz de 5G y LTE en las Américas, y la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA), anunciaron hoy la suscripción de un acuerdo de cooperación entre ambas entidades.

El objetivo del convenio es establecer mecanismos y procedimientos para el intercambio de información y experiencias entre ambas organizaciones, con miras a fortalecer la misión y objetivos de cada parte y apoyar el esfuerzo común de fomentar el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las Américas.

Concretamente, el acuerdo brinda un marco para la cooperación técnica e investigación en asuntos de interés mutuo, y el desarrollo conjunto de nuevos programas para la promoción de las TIC en la región.

“Nos complace sumamente anunciar esta oportunidad de trabajar en forma conjunta con una entidad con la trayectoria y reconocimiento de COMTELCA. Sabemos que su aporte es fundamental en la construcción de consenso y diálogo en la región, un aspecto clave en una industria de carácter global como la de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en la cual la integración y la armonización son determinantes para lograr conectar a todas las personas. Esperamos que, a partir de la exploración de sinergias entre ambas entidades podamos aportar valor y beneficiar a todo el sector”, indicó José Otero, Vicepresidente de 5G Americas para América Latina y el Caribe.

“En COMTELCA queremos ser referentes en el uso y aprovechamiento de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y comunicación (TIC), así como aportar a la armonización del uso del espectro radioelectrico en todos nuestros países, mediante un fomento de intercambio de experiencias y la cooperación con el resto del ecosistema digital. Es por esta razón que integrar un actor como 5G Americas dentro de nuestras discusiones nos permitirá no solo conocer los ultimos desarrollos del 5G, sino los aciertos y desaciertos en otras latitudes y poder tomar las decisiones que sean más convenientes en desarrollo socieconómico y productivo de nuestra región”, explicó Allan Ruiz, Secretario Ejecutivo de COMTELCA.

