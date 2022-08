5G avanza en el Caribe con 9 redes en 2022

BUENOS AIRES, 18 de agosto de 2022.- El “encendido” de redes 5G iniciado en el Caribe durante 2019 continua su avance y para 2022 ya existen 9 redes comerciales de este tipo, de acuerdo con un relevamiento de 5G Americas apoyado en información de gobiernos, operadores de red y Telegeography.

Puerto Rico, Islas Vírgenes Estadounidenses, Surinam y Trinidad y Tobago fueron algunos de los países en los que se anunciaron despliegues comerciales de 5G a finales de 2019. Esos tres mercados concentran 7 redes en total. En República Dominicana se desplegaron otras dos redes 5G entre 2021 y 2022.

En los casos de Puerto Rico, las Islas Vírgenes Estadounidenses y la República Dominicana, se han realizado subastas de espectro apto para 5G distribuido en una variedad de bandas, destacando la de 3,5 GHz.

Adicionalmente, varios reguladores consideran espectro apto para 5G en su gestión de este recurso teniendo en cuenta una amplia variedad de bandas de espectro, incluyendo el “segundo dividendo digital” (600 MHz) y bandas de ondas milimétricas (mmWave) por encima de los 24 GHz. Concretamente, en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses la banda de 600 MHz está en uso para servicios móviles.

En Bahamas se menciona el análisis de las bandas de 600 MHz, la “Banda L”, 2,5 GHz y la “Banda C” (3,4 – 4,2 GHz), mientras que en los países que conforman la Autoridad de Telecomunicaciones del Caribe Oriental (ECTEL por sus siglas en inglés) se ha consultado el uso para servicios móviles de las bandas de 600 MHz, 700 MHz, 2,3 GHz, 2,5 GHz y 3,5 GHz.

Las redes 5G constituyen una importante evolución de la banda ancha móvil para el Caribe, pero esta nueva plataforma de conectividad permitirá desarrollar en la región alternativas de acceso a Internet por medio de servicios fijo-inalámbricos.