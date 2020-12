5G es la tecnología móvil de más rápido crecimiento en la historia

Las conexiones 5G alcanzan los 229 millones; adopción 4 veces más rápida que LTE.

66% de crecimiento de las suscripciones 5G respecto del trimestre pasado.

143 redes 5G comerciales operativas en el mundo.

BELLEVUE, Washington – Diciembre de 2020 – Pese a la pandemia y los retos económicos que azotan al mundo, la quinta generación de tecnología inalámbrica “5G” avanzó al cuádruple de la velocidad de crecimiento en cantidad de suscriptores que 4G LTE según 5G Americas, la asociación de la industria inalámbrica y la voz de 5G y LTE para las Américas.

Según datos provistos por Omdia, en el mundo se sumaron 225 millones de suscriptores a 5G entre el T3 2019 y el T3 2020, una hazaña que a LTE 4G le llevó cuatro años lograr. A diciembre de 2020, hay 229 millones de suscripciones a 5G en el mundo, lo que representa un aumento sorprendente del 66 por ciento respecto del trimestre pasado, y se prevé que llegue a 236 millones en el mundo al término de 2020.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, afirmó: “El surgimiento de redes de 5G veloces de baja latencia llega en un momento importante en el que las personas han pasado a trabajar en forma remota. Esta adaptación histórica demuestra claramente la necesidad de conectividad móvil continua frente a requisitos de distanciamiento social y físico que modificaron la forma en que trabajamos, vivimos y jugamos.”

En general, en el T3 2020, otras 29 redes 5G pasaron a condición operativa, llevando el total a 143 redes 5G comerciales en el mundo, una cifra que se prevé alcanzará las 180 para fin de 2020, según datos de TeleGeography.

Además, la disponibilidad creciente de dispositivos con capacidad 5G también benefició a los clientes y a la industria, ya que el 69 por ciento de los proveedores de servicio impulsados por la calidad lanzaron smartphones 5G comerciales para sus redes, según el último informe Ericsson Mobility November 2020 Report. La Global Mobile Suppliers Association (GSA) notó que hay 519 dispositivos 5G anunciados, de los cuales 303 estaban disponibles comercialmente a fines de noviembre de 2020.

Además de la 5G, LTE de 4G también está exhibiendo un crecimiento saludable, superando las proyecciones de fin de año que lo ubicaban en 5.730 millones para alcanzar 5.800 millones al término del T3 2020. De esas proyecciones, 506 millones de conexiones LTE de 4G llegarán de América del Norte y 406 millones vendrán de América Latina y el Caribe.

En cuanto a las cifras regionales, América del Norte tenía 3,4 millones de conexiones 5G y más de 500 millones de conexiones LTE al cierre del T3 2020. Para la región, esto representa el 47% de crecimiento trimestral en 5G, un aumento de más de 1 millón de conexiones de 5G a lo largo del trimestre. También significa un crecimiento del 3% de LTE, una ganancia de 14 millones de conexiones LTE a lo largo del trimestre, a medida que LTE continúa extendiendo su larga estela de crecimiento.

Según José Otero, Vicepresidente de 5G Americas para América Latina y el Caribe, «Las conexiones móviles de alta velocidad continúan creciendo en la región, debido al incremento de la cantidad de zonas urbanas con servicios 5G en Brasil y la continua expansión de LTE en localidades suburbanas y rurales de Colombia y Perú. Los procesos nuevos de asignación de espectro en Chile, la República Dominicana y Perú acelerarán el arribo de más redes 5G en la región, consolidando su papel como la tecnología móvil de más rápido crecimiento en llegar a América latina y el Caribe”.

En los albores de la 5G en América Latina y el Caribe, la región vio el aumento de 1.189 suscripciones nuevas a 5G en el trimestre, dando un total de 4.874, lo que representa el 32% de crecimiento secuencial trimestral. Para el fin de 2020, Omdia proyectaba que América Latina y el Caribe representaría 184.000 conexiones adicionales a 5G. Sin embargo, la 5G tuvo un inicio más lento que el previsto en América Latina, y es probable que las suscripciones no alcancen a cumplir dicha proyección. En contraste con ello, LTE continuó creciendo fuertemente, para finalizar el T3 2020 con 391 millones de suscripciones LTE (4% de crecimiento respecto del trimestre previo).

La cantidad de redes que emplean tecnologías inalámbricas de 4G y 5G a diciembre 2020 se resume de la siguiente forma:

Mundialmente: 5G: 143

LTE Advanced: 338

LTE: 680

América del norte: 5G: 9

LTE Advanced: 10

LTE: 21

América Latina y el Caribe:5G: 11

LTE Advanced: 49

LTE: 124

*Fuente: TeleGeography y 5G Americas

Para más información y para acceder a una serie de gráficos de estadísticas sobre la familia de tecnologías del 3GPP, y un listado de los despliegues de LTE y 5G por operador y por región, visite www.5GAmericas.org. Los datos de suscriptores y proyecciones fueron provistos por Omdia y los datos de despliegues por TeleGeography (GlobalComm).

