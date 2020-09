5G extenderá las fronteras de la realidad

Gracias a sus mejoras en términos de velocidad y latencia, la tecnología 5G podría facilitar el desarrollo de aplicaciones y servicios de realidad extendida —una combinación de realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta— y las experiencias inmersivas.

BUENOS AIRES, 2020.- La realidad extendida (XR) es el concepto general que abarca las aplicaciones, servicios e interfaces de realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. Comprende todos los entornos reales y virtuales donde interactúan humanos y máquinas, empleando tecnologías de computación y dispositivos vestibles o wearables.

Se espera que la realidad extendida se utilice ampliamente para aplicaciones en distintos sectores, como la salud, educación, industria y manufactura, entretenimiento, marketing y hasta en el ámbito militar, según lo muestra una infografía de 5G Americas.

El desarrollo de servicios y aplicaciones de realidad extendida debe considerar la arquitectura de los dispositivos que al ser utilizados por las personas interactúan entre sí para crear la experiencia de realidad, como por ejemplo, visores de realidad virtual, lentes de realidad extendida, teléfonos móviles, computadoras y consolas de videojuegos, entre otros.

Asimismo, debe tener en cuenta también la arquitectura general, que comprende el servidor que se encarga de procesar los datos e información capturados por el dispositivo —por ejemplo, la ubicación del usuario y su punto de vista— y representar la escena con los metadatos necesarios; el dispositivo, que recrea la vista renderizada con fusionando la realidad con la información y los entornos virtuales; y la conexión entre ambos.

Para brindar una experiencia adecuada, la realidad extendida precisará de una extrema baja latencia, un gran ancho de banda y sobre todo un gran poder de computación en el borde de la red (Edge Computing).

La 5G será un componente crítico para estas aplicaciones, tanto para la comunicación en la arquitectura general de computación en el borde, como también 5G Sidelink para la comunicación directa entre los equipos de usuario.

FUENTE. 5G AMÉRICAS

5G extenderá las fronteras de la realidad was last modified: by

En : Móviles