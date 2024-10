5G tiene oportunidad de crecimiento a partir de las redes legadas

Las redes móviles de segunda y tercera generación reducen la cantidad de usuarios a diario en América Latina y el Caribe. Esta situación representa un gran esfuerzo en los operadores para el mantenimiento, por lo que su apagado se transforma en un impulso para el despliegue de 5G.

Buenos Aires, 17 de octubre de 2024 – El apagado de las redes móviles 2G y 3G representa una oportunidad para que los operadores móviles desplieguen servicios 5G en América Latina. Tal cual lo detalla el nuevo estudio “Mejores prácticas en desconexión de redes legacy para América Latina” publicado por 5G Americas, que analiza las opciones de la industria en la región y muestra ejemplos del plano internacional.

“Sostener de forma simultanea servicios sobre redes 2G, 3G, 4G y desplegar 5G se vuelve ineficiente para los operadores móviles de América Latina. Comenzar con el apagado de las rede 2G y 3G puede significar un beneficio para los operadores que están desplegando 5G, aunque requiere algunos retos para los operadores”, explicó José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas.

El estudio analiza la actualidad de las redes legadas en la región, para las que se proponen los pasos a seguir por parte de los operadores al momento de su apagado. Se hace énfasis en la reducción de costos en la administración de las redes a partir de un plan estratégico, la comunicación con los clientes y los diferentes planes para estimular en los usuarios el cambio de tecnología. También se analiza la relación con el regulador, la planificación del apagado y las estrategias para evitar sanciones.

Se presentan también los ejemplos de apagados de AT&T en los Estados Unidos y Telus en Canadá. Se describen as estrategias llevadas adelante por los operadores y los procesos que se realizaron para el apagado de redes en desuso.

FUENTE 5GAMERICAS

