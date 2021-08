7 Consejos para tener una Entrevista de Trabajo Exitosa y lograr el puesto deseado!

7 Consejos para que tengas una Entrevista de Trabajo Exitosa y logres el puesto deseado!

Como la mayoría de las personas, es posible que no encuentres particularmente atractivas las entrevistas de trabajo. De hecho, distintos estudios sugieren que suelen ser una de las situaciones más estresantes para las personas. No obstante, ¿existen algunos tips que podamos utilizar para hacer menos complicada esta experiencia? Claro que sí.

Los consejos a continuación, si son tomados al pie de la letra, podrán darte una ventaja sobre el 80% de tus competidores —que no se preparan para las entrevistas o lo hacen deficientemente—. De hecho, tal vez prepararte sea la mayor diferencia que puedes hacer.

Mientras más te prepares de antemano, más confianza tendrás durante la entrevista y mejor lucirás a los ojos del entrevistador.

Consejos para una entrevista de trabajo ganadora

Éstos son los seis consejos que te permitirán sacar ventaja a tus competidores en la entrevista de trabajo:

Ten todos los datos básicos sobre ti mismo apropiadamente aprendidos en tu mente. Esto incluye educación, hobbies, intereses y experiencias laborales previas. Intenta tener practicado lo que vas a decir en todos estos puntos. Puedes probar con la vieja e infalible táctica del espejo. Refuerza tu postulación con evidencia comprobable de lo que has hecho en tus trabajos anteriores. No dispongas únicamente de unas escasas palabras describiendo tu puesto. Elabora. Ofrece descripciones específicas de aspectos puntuales del trabajo que hacías. Una vez más, intenta enfatizar ejemplos de las tareas que realizabas y que hoy te convierten en un candidato ideal para el puesto. Asegúrate de demostrar tu entusiasmo por el empleo para el cual estás siendo entrevistado. Recuerda, el entrevistador está buscando a alguien que encaje perfectamente en el puesto publicitado. Si te apareces teniendo muy poco interés en el puesto, ¿crees que tendrás alguna posibilidad de ganar la contienda? Asegúrate de investigar a partir de la oferta de la empresa. Busca información sobre el puesto a cubrir y, al momento de la entrevista, genera esa buena impresión propia de una persona que se ha preocupado por hacer averiguaciones. Ejercita de antemano las habilidades y cualidades que crees serán necesarias para llevar a cabo el empleo en cuestión. Piensa en tantos buenos ejemplos como puedas que den cuenta de que has usado previamente estas virtudes con éxito en tu vida personal y profesional. Haz un esfuerzo con tu apariencia. Las primeras impresiones son las que permanecerán en la cabeza del entrevistador, de modo que deberás aprovechar el efecto que puede producir un primer encuentro visual de efecto positivo. Piensa en las características físicas que debería tener la persona que ocupe el cargo e intenta algo acorde para la entrevista. Perfecciona tu instinto para éxito. Toma por ejemplo el caso de la ardilla, a la que no se le debe enseñar cómo recolectar nueces. Tampoco necesita que le enseñen a guardarlas para el invierno. Una ardilla nacida en la primavera no sabe lo que es el invierno. Aún en el otoño, puedes ver a una ardilla acumulando fervientemente sus nueces para el largo invierno que tiene por delante. Se puntual el día de la entrevista, estudios recientes demuestran que este es uno de los puntos mas importantes para los reclutadores.

