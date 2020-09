6 Poderosas pastillas para bajar de peso

Cualquiera que haya pasado por el proceso de aumentar de peso, al menos una vez en su vida, sabe lo difícil que es lograr el objetivo de adelgazar. Sin embargo, existen varios aliados que te ayudarán a conseguir tu peso ideal mucho más rápido, y unos de estos son las pastillas para bajar de peso.

Es por ello que lo mejor es que te pongas manos a la obra desde este preciso momento, para que luzcas dentro de muy poco una silueta envidiable.

Del mismo modo, es importante resaltar que para mantener el vientre plano, o intentar conseguirlo, y evitar que el exceso de grasa corporal arruine tu cuerpo, la tríada perfecta a seguir es muy sencilla: Una dieta equilibrada, un poco de ejercicio y productos para bajar de peso efectivos.

¿Qué son y en qué consisten las pastillas para bajar de peso rápido?

Las píldoras dietéticas son suplementos que te ayudan a perder peso. Su eficacia se basa en la combinación de principios activos, obtenidos a partir de extractos vegetales naturales, conocidos por su eficacia adelgazante. Al ser productos de origen natural, no necesitan receta médica y no provocan muchos efectos secundarios.

Las únicas excepciones se refieren a personas que padecen alergias, por lo que siempre es bueno leer atentamente la lista de ingredientes y asegurarse de que no haya alérgenos personales en el producto.

Usos y funciones específicas de las pastillas para bajar de peso naturales

Dada su amplia variedad y versatilidad de uso, las pastillas para bajar de peso en México pueden integrarse bien con todas las dietas basadas en comidas bajas en calorías. Algunos de sus usos son los siguientes:

Aceleradores del metabolismo

Estos productos para bajar de peso naturales funcionan como auténticos impulsores del metabolismo, ya que aceleran el sistema digestivo y permiten una alta eficiencia en la asimilación y eliminación de las sustancias ingeridas.

Quemadores de grasa

También conocidos como suplementos termogénicos, los quemadores de grasa son verdaderos catalizadores de lípidos para el cuerpo, ya que inducen al organismo a deshacerse de estos depósitos. Del mismo modo, empujan al sistema nervioso a utilizar grasas como fuente de energía primaria.

Bloqueadores de grasas y carbohidratos

Básicamente actúan como inhibidores de algunas enzimas que descomponen y absorben grasas y carbohidratos, de esta forma las cadenas de lípidos y carbohidratos no pueden ser procesadas, y el cuerpo las percibe como desperdicio, logrando expulsarlas posteriormente.

Reductores de apetito

Estas pastillas para bajar de peso en una semana actúan sobre la sensación de saciedad, gracias al principio activo que contienen algunas frutas, el cual ayuda a aliviar el estímulo del hambre y bloquea los ataques de apetito por ansiedad.

6 Mejores pastillas para bajar de peso efectivas

A continuación te mostraremos las mejores opciones disponibles en el mercado, que te ayudarán a lograr tu objetivo de adelgazar rápida y eficazmente:

1- Satial Food

Este es un increíble suplemento dietético, formulado con ingredientes 100% naturales, y aunque su presentación es en polvo y no en pastillas, era imposible no hablar de él en esta lista. Consideramos que es el mejor producto de todos para que adelgaces rápidamente, de forma segura y totalmente natural.

El principal ingrediente que posee este maravilloso producto el extracto de Phaseolus vulgaris. Se ha comprobado que este componente es capaz de reducir la absorción del almidón presente en los alimentos, y a digerirlos correctamente.

Del mismo modo, este suplemento se compone de aminoácidos que provienen de la proteína de soja, los cuales, adicionalmente, ayudan a que el valor nutricional de tus comidas suba, de forma considerable. Con Satial Food bajarás de peso rápidamente, gracias a su eficaz forma de trabajar en el organismo.

¿Cómo se usa este producto?

Debido a que la presentación del suplemento es en polvo, solo basta con que, antes de comer, espolvorees un poco sobre tus comidas o bebidas. Lo mejor de todo, es que no aportará ningún sabor que haga que cambie el gusto de tus alimentos. De igual manera, puedes añadirlo al momento de cocinar.

Disminuye niveles de glucosa

El mecanismo de acción con el que cuenta Satial Food hace que todos los alimentos que contengan almidón (los cuales son la mayoría) tengan un impacto mucho menor en las calorías que se agregan al cuerpo. Esto se traduce en una disminución de glucosa y del índice glucémico, logrando que adelgaces rápidamente.

Permite una buena digestión

El suplemento bloquea de forma selectiva la absorción de los carbohidratos. Sin embargo, existen muchos de estos que son saludables y necesarios para organismo, como los que se encuentran en los granos o en algunas frutas, y en este caso, Satial Food hace que se digieran de la mejor manera.

Satial Food en México

El único Proveedor Autorizado de este producto para adelgazar en México es la empresa NutriEve. Así que si quieres disfrutar de todos sus beneficios, debes dirigirte a Nutrieve.Shop, y hacer tu compra de forma online.

Algo que resulta importante mencionar respecto al novedoso y efectivo Satial Food, es que es el único que se encuentra avalado por la FDA (Administración de alimentos y medicamentos).

De igual forma, al ser un producto de origen argentino, está aprobado por la SAOTA (Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimenticios).

Pros de Satial Food

Es el mejor producto disponible actualmente para adelgazar de forma rápida

No aporta ningún sabor adicional a las comidas

Ayuda a que se digieran rápidamente los alimentos

Disminuye la glucosa en sangre

Es totalmente natural

Avalado por la FDA y la SAOTA

Contras de Satial Food

No es apto para mujeres embarazadas

2- Dual Pro FAT BURNER

Este es otro de los productos para bajar de peso rápido que pueden funcionar muy bien en tu organismo. Su lista de ingredientes poseen compuestos veganos y por lo tanto 100% naturales, los cuales incluyen carnitina, CLA, extracto de Garcinia Cambogia, extracto de grano de café y té verde.

Estas pastillas actúan estimulando el metabolismo para utilizar la grasa almacenada como fuente de energía. Al tomarlas notarás que tu apetito disminuye, manteniendo una sensación de saciedad durante mucho tiempo, sin perder energía.

No posee ingredientes estimulantes

Además, la falta de ingredientes estimulantes como la cafeína o el guaraná no tendrá efectos indeseados sobre el sueño, el estado de ánimo o la concentración. Estas pastillas para bajar de peso México han sido diseñadas por profesionales de la salud, para ayudarte a perder kilos de más y lograr el físico deseado.

Pros de Dual Pro FAT BURNER

Posee ingredientes veganos y 100% naturales

Contiene carnitina, CLA, extracto de Garcinia Cambogia, extracto de grano de café y té verde

Disminuye el apetito, pero sin perder energía

No tiene efectos secundarios no deseados sobre el sueño

Contras de Dual Pro FAT BURNER

No apto para quienes tienen dificultades para tragar comprimidos de gran tamaño

Los resultados son visibles después de unas semanas

3- Peso Block

Si estás buscando los productos para adelgazar más efectivos y te resulta difícil decidirte, debes saber que estas pastillas para bajar de peso similares, se encuentran entre las mejores, con una triple acción adelgazante.

Esta triple fuerza hará que pierdas peso rápidamente, al promover la masa magra mientras eliminas la sensación de hambre. Si luchas por perder peso, el problema seguramente es la falta de saciedad y la lentitud de tu metabolismo. Por eso, este producto 100% orgánico te garantiza la máxima eficiencia en poco tiempo.

Adecuado para hombres y mujeres

Las 120 cápsulas son adecuadas para la pérdida de peso, tanto para hombres como para mujeres, y se dirigen principalmente a la grasa acumulada en el vientre, las caderas y los muslos, a la vez que ayudan a reafirmar y tonificar todo el cuerpo.

Sus ingredientes incluyen CLA, L-Carnitina, Garcinia Cambogia, Té Verde, Café Verde, 95% Piperina y Opuntia Ficus Indica. Estos últimos son un amplificador de los efectos del producto, y reductores de la absorción de grasas y azúcares.

Dosis recomendada

La dosis recomendada es de 2 píldoras al día, durante un máximo de dos meses. Con ellas no sufrirás de efectos secundarios como pérdida de sueño o de energía. De hecho, debes saber que está recomendado para quienes no pueden dormir.

Pros de Peso Block

Es un producto adelgazante con triple acción

Promueve la masa magra eliminando la sensación de hambre

100% orgánico con la máxima eficiencia en poco tiempo

Es adecuado para hombres y mujeres

Atacan las grasas acumuladas en el vientre, caderas y muslos

Contras de Peso Block

Hay quienes no han encontrado cambios sustanciales en su metabolismo

Algunos se quejan del fuerte olor que tienen las tabletas

4- Piperine Forte

Entre los mejores productos para adelgazar naturales se encuentran estas pastillas. El ingrediente principal que posee y que te ayudará a recuperar la forma es la piperina, la cual no es más que un 95% de extracto de pimienta negra.

Esta última, combinada con picolinato de cromo, el cual es útil para el control del apetito, te asegurará una acción directa en el control del peso y de la grasa corporal. Del mismo modo, 2 de estas píldoras al día será suficiente para que veas resultados.

¿Cómo funciona Piperine Forte?

El funcionamiento es bastante sencillo. Tu metabolismo mejorará gracias a la estimulación del receptor de histamina (H22), que favorece la secreción de jugos (intestinal, gástrico y pancreático) mejorando la absorción de los alimentos.

Este proceso, también llamado efecto termogénico y quema grasas, es la forma más natural de tonificar rápidamente.

La mejor calidad

Estos productos para bajar de peso son de alta calidad, y muy eficaces. Sakai es uno de los fabricantes de suplementos más conocidos, por lo que es una garantía que te acompañará en tu viaje de pérdida de peso.

Al elegir estas pastillas para adelgazar, tendrás un producto natural y efectivo para lograr rápidamente los efectos deseados.

Pros de Piperine Forte

Ingredientes principales: 95% piperina y picolinato de cromo

Control del apetito y acción directa en la vigilancia de peso y grasa corporal

Mejora considerablemente la absorción de los alimentos

Contras de Piperine Forte

No apto para personas que padecen hipertensión arterial

Existen personas que se quejan del gran tamaño que poseen las cápsulas

No está recomendado para quienes no les gusta la pimienta

5- Herbfit

Todos, tanto hombres como mujeres, tenemos partes de nuestro cuerpo cubiertas de celulitis, de la que nos gustaría deshacernos. Es por eso que recomendamos estas pastillas adelgazantes y anticelulíticas.

Dada su acción dirigida sobre el abdomen, brazos, vientre y caderas, este poderoso aliado te ayudará a combatir la retención de agua en el cuerpo. Al ser un diurético completamente natural, es rico en antioxidantes y flavonoides.

Su sabor dulce, con anís, y su efectividad, aliviará la sensación de hambre, eliminando grasas y aumentando el metabolismo lipídico.

Dosis recomendadas de Herbfit

La dosis recomendada para obtener resultados óptimos es de 4 píldoras al día, ya que de este modo obtendrás lo que deseas y el físico que siempre has soñado. Aprovechando el efecto termogénico, favorece la rápida eliminación del exceso de líquido, para conseguir un vientre plano en poco tiempo.

Entre sus ingredientes también se encuentra el Aloe Vera, el cual ayuda a reducir la formación de celulitis y a optimizar la elasticidad y apariencia de la piel de los muslos, piernas y glúteos. Al eliminar la tan conocida e indeseada piel de naranja, también notarás cambios significativos en tu estado de ánimo.

Pros de Herbfit

Potentes para combatir la retención de líquidos en el cuerpo

Tabletas diuréticas completamente naturales, ricas en antioxidantes y flavonoides

De sabor dulce, con toques de anís

Elimina la grasa y aumenta el metabolismo de los lípidos

Contiene Aloe vera

Mejora el estado de ánimo

Contras de Herbfit

La administración de 4 pastillas al día para algunos clientes es alta

Se debe esperar algún tiempo para notar sus efectos

Hay quienes aseguran que sus resultados para combatir la retención de líquidos no son tan buenos

6- Skin Nutrition CLA

Te recomendamos este fantástico producto que, además de ser un quema grasas ideal, también favorece el crecimiento de masa muscular. Las pastillas CLA ayudarán a tu metabolismo y lo mantendrán con energía durante todo el día. Solo así podrás redescubrir el entusiasmo y las ganas de ir al gimnasio.

Es un complemento ideal para tus entrenamientos, elaborado con ácido linoleico. Al tomar este suplemento suave y en gel, notarás la disminución de la fatiga y el tiempo de recuperación.

Este producto está elaborado en comprimidos de gel, por lo tanto son más fáciles de tragar, sin ningún sabor desagradable ni efectos secundarios.

La marca recomienda una dieta equilibrada y ejercicio constante para combinar con las pastillas adelgazantes. Al hacerlo, en poco tiempo conseguirás el abdomen ideal, tonificado y definido.

Pros de Skin Nutrition CLA

Excelente quema grasas

Promueve el crecimiento de masa muscular

Es ideal para entrenar, al ser elaborada con ácido linoleico

Notarás la disminución de los tiempos de fatiga y recuperación

Contras de Skin Nutrition CLA

La consistencia del gel no resulta agradable para todas las personas

Importancia de la dieta y el ejercicio

Las mejores pastillas para adelgazar ciertamente pueden ayudarte a perder peso más rápido, pero su ingesta debe ir acompañada de comportamientos igualmente acordes con un estilo de vida saludable.

Esto significa que no puedes esperar perder peso si comes papas fritas y tomas constantemente bebidas gaseosas, mientras estás sentado en la silla todo el día. Las pastillas para bajar de peso deben ir acompañadas de ejercicio regular y una dieta sana y equilibrada.

El entrenamiento también se puede realizar cómodamente en casa, ejecutando ejercicios específicos. La dieta, por su parte, debe basarse en objetivos y sobre todo en el compromiso que estás dispuesto a tener para obtener una forma física envidiable y llevar tu peso a parámetros perfectos.

