7 consejos para hacer videos de marca que causen impacto

Ocho de cada diez personas han hecho una compra después de ver un video de marca. Según Wordstream, el 45% de las personas ven más de una hora de videos de Facebook o YouTube por semana.

En otras palabras, el video es una pieza esencial para añadir a tu mezcla de marketing. ¡Pero no te precipites! Cuando crees videos para compartir en tu web o en tus redes sociales, asegúrate de que representan a tu marca de la mejor forma posible.

Estos son 7 consejos sobre cómo crear video con fotos y música que interpele a tu audiencia objetivo.

1. Piensa sobre tu objetivo

Lo primero es lo primero: para crear video con fotos y música tendrás que determinar qué quieres conseguir con tu video. Esto te ayudará a decidir qué tipo de anuncios publicitarios de comida o de otro tipo vas a crear.

¿Estás tratando de darte a conocer a ti, a tu marca o a tu producto? Trata de crear un video que merezca la pena compartir, que sea entretenido o inspiracional o que reúna una serie de estadísticas o de hechos sobre tu industria, ya sean anuncios publicitarios de comida, de ropa o de cualquier otro producto. También puedes compartir tu experiencia con un video educativo.

2. Piensa en tu audiencia

Luego es hora de pensar en tu audiencia para crear video con fotos y música. No todos los videos interpelan a todas las audiencias, así que entender a la gente a la que estás tratando de llegar te ayudará a crear un video que les interese y que capte su atención.

Antes de empezar a crear video con fotos y música, ponte en el lugar de tu cliente objetivo. ¿Qué es lo que les interesa saber? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué tipo de gancho es mejor para interpelarlos de forma específica? ¿Qué tipo de imágenes les atraen más? Querrás asegurarte de que tu video cubre todos estos aspectos.

Al preparar tus anuncios publicitarios de comida o de otros productos hacia la audiencia específica que tratas de interpelar al crear video con fotos y música, podrás captar su atención de forma más rápida y mostrar a tus clientes (y clientes potenciales) que tu marca los entiende.

¿Aún no sabes cuál es la audiencia objetivo? Estas son algunas preguntas que te ayudarán a conocerlos:

¿Dónde viven?

¿Qué edad tienen?

¿Cuál es su género?

¿Qué idioma hablan?

¿Entran en un sector demográfico específico?

¿Cuáles son sus intereses o sus hobbies?

¿Qué redes sociales usan?

¿Conocen ya tu producto o servicio?

3. Elige recursos sobre tu marca

Cuando sepas qué tipo de anuncios publicitarios de comida o de otra índole quieras crear y cuál es tu audiencia objetivo, es hora de reunir todo lo que necesites para crear tu video.

Puede que ya tengas fotos y videoclips, en cuyo caso probablemente ya traten sobre tu marca. Pero si estás obteniendo tus recursos de un proveedor de clips, entonces tendrás que asegurarte de elegir fotos y videos que encajen con la estética de tu marca. Si hay una imagen que no usarías en tu web, no la uses en tu video.

También querrás asegurarte de que todos los recursos de tu video encajan entre sí. Puede ser terrible cuando una serie de imágenes o clips con una misma iluminación o un mismo tono son interrumpidas por algo completamente diferente.

4. Habla desde la voz de tu marca

Recuerda, tus videos son una extensión de tu identidad de marca, así que asegúrate de adherirte a la misma voz y mensajes que usas en tus otros materiales de marketing.

¿Necesitas algo de ayuda? Trata de tomarlos directamente de tu web. Si tienes a alguien hablando en tu video, ya sea frente a una cámara o tras ella, no deberían decir nada que no dirían cuando hablen directamente con un cliente en persona.

5. Usa los colores de tu marca

Hablando de texto – cuando incluyas texto en tus videos, es una gran oportunidad para incorporar los colores de tu marca. Esto hace que sea fácil para tus espectadores reconocer que el video proviene de ti.

Si no tienes texto en tus videos y estás haciendo nuevas fotos para ellos, puede ser divertido incorporar los colores de tu marca en el marco. En Animoto, algunas de nuestras paredes están pintadas con el color de Animoto. Hacer las fotos frente a esas paredes crea una sensación de marca.

6. Establece el ánimo con tu estilo de edición

El estilo con el que editas tus videos también puede ayudar a establecer su ánimo, y su apariencia puede estar asociada a tu marca.

Pregúntate, ¿qué estado de ánimo estoy tratando de evocar con mi marca? Puedes crear un estado de ánimo similar con tu edición. Cortes rápidos y con brillos funcionan bien para una marca de moda moderna, mientas que un spa relajante requiere de transiciones lentas y fluidas.

7. Añade tu logo

Por último, ¡no olvides incluir tu logo! Incluirlo en la esquina como marca de agua durante todo el video, en oposición a solo al principio o al final, puede asegurar el reconocimiento de tu marca con cada visualización, no importa dónde empiecen a verlo tus espectadores.

Esta es una práctica común en las redes sociales y puede ayudar a vincular tu marca al contenido en el muro de noticias.

