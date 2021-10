8 formas de mantener felices a tus empleados

Aunque el dinero puede ayudar a mejorar la felicidad de los empleados, no es la única manera de mantenerlos contentos. Fomentar el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, ser transparente, ofrecer mejores beneficios y decir «gracias» más a menudo ayudan a aumentar la moral de los empleados y mejorar la productividad en la empresa.

Y es que, hoy en día, alcanzar la felicidad de todos los trabajadores que forman parte de una empresa es fundamental para alcanzar el éxito. Está comprobado que los empleados felices:

Son más productivos.

Además, da lugar a un menor absentismo laboral, agotamiento y estrés. Cuando los empleados son felices, están menos preocupados por sí mismos, más centrados en su trabajo y están dispuestos a asumir nuevos retos. Son mejores líderes.

Se vuelven más resistentes, menos adversos al riesgo y pueden recuperarse más fácilmente de los fracasos. Son más creativos.

Están menos preocupados por las tareas cotidianas y pueden innovar y aportar nuevas oportunidades de negocio. Son mejores jugadores de equipo. Son más propensos a ayudar a los demás y a abordar los grandes problemas que se les plantean en el trabajo.

Entonces, ¿cómo pueden los empresarios fomentar la felicidad de sus empleados? Aquí te damos 8 consejos que puedes aplicar en tu empresa fácilmente:

Haz que los empleados se sientan parte de la empresa. Interesarse por quiénes son realmente los empleados. Una de las preguntas clave que siempre se hace en las encuestas a los empleados es «¿Sientes que tu jefe se preocupa por ti y trata de darte las herramientas para que tengas éxito?» Esto hará que los empleados estén mucho más comprometidos en el trabajo. Celebra sus triunfos y hazles saber que lo hicieron bien. Reconoce cuando los empleados están progresando. Haz una pausa y destaca los hitos que la gente alcanza o los retos que han superado. Asegúrate de que la gente sienta que sus contribuciones son recompensadas, aunque sea simplemente diciendo «gracias». Fomenta la socialización entre ellos. Para ser feliz en el trabajo, es importante que exista compañerismo y buen ambiente laboral. Esto en ocasiones puede llegar a ser un reto, especialmente en aquellas empresas que cuentan con cientos de trabajadores repartidos en diferentes sedes. Las actividades de team building son muy efectivas en estos casos para que la gente se conozca y se desarrolle el sentimiento de grupo. Dales las herramientas básicas para cumplir sus funciones: en trabajos de oficina los dispositivos electrónicos son las herramientas básicas de trabajo, sin embargo, para otro tipo de trabajos como trabajadores de construcción, almacenes, manufactura, etc., el equipo más importante es el EPI, pues se cuida al empleado y también a la empresa de posibles accidentes. Una buena forma de hacer sentir a los empleados que se preocupan por ellos es proporcionar estos equipos, de esta manera los trabajadores no tienen que gastar en ello. Existe calzado, cascos, gafas y otro equipamiento, como los guantes de trabajo de la marca RS Components, que cuentan con la calidad y tecnología necesaria y pueden encontrarse a un precio muy accesible. Dales metas claras. Algo en lo que la mayoría de los gurús coinciden es que el primer paso hacia el éxito es una definición correcta de los objetivos de una empresa o de un departamento en concreto. Para ello han de ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y adecuados en el tiempo de ejecución. Trátalos con respeto y muéstrate cercano. Las organizaciones donde existe un ambiente más distendido, en las que se puede bromear de vez en cuando con los demás, tienen culturas más fuertes. Cuando se cometen errores, la gente puede ver el lado divertido y no se centra únicamente en los aspectos negativos. Esto proporciona momentos adicionales de conexión, tal y como se ha comentado en el punto 3. Ofréceles oportunidades de crecimiento. La formación “in company” es vital para el crecimiento de la empresa. Si nuestros empleados están bien formados y asumen retos, ¿por qué no marcarles objetivos o puestos con mayor responsabilidad dentro de la compañía? Permíteles tener horarios flexibles y respeta sus tiempos. Un problema importante en nuestra sociedad es el «enfrentamiento» que existe entre el desarrollo de la vida personal y el desarrollo de la vida profesional y, por tanto, la necesidad de armonizar ambos. Para ello, las empresas deberán aplicar políticas de igualdad e implantar medidas de conciliación laboral, personal y familiar entre sus plantillas.

En: Entorno Laboral