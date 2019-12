A horas de finalizar el 2019, incendios en Australia demuestran lo grave del cambio climático, FOTOS

A pocas horas de finalizar el año 2019, último de su respectiva década, el cambio climático se ha desatado en Australia mediante incendios de gran magnitud que han hecho huir a miles de animales y personas tanto de las zonas pobladas cómo de las más deshabitadas, hemos visto miles de canguros corriendo para guarecerse del fuego, muchos animalitos no se han podido salvar porque los incendios son incontrolables y las autoridades solo esperan un poco de lluvia o que cambie el viento para que el fuego abrasador pare un poco su destrucción.

