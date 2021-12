Ciudad de México, DF.-

A los 82 años, Falleció la actriz Carmen Salinas, quien fue una reconocida artista de la actuación en su país natal, México.

La actriz mexicana, Carmen Salinas falleció en la noche de el jueves 9 de Diciembre de 2021, luego de estar internada a causa de una hemorragia cerebral.

«Esta noche será recordada con una gran tristeza, Carmelita Salinas, ya está con Dios. Dejándonos su gran legado. QEPD», expresó el vocero que a través de twitter indicó el fallecimiento.

Cabe recordar que, la intérprete de 82 años sufrió una fuerte caída durante los primeros días de noviembre, que le produjo una hemorragia cerebral, ocasionándole entrar en coma y estar conectada a un respirador.

Carmen Salinas era altamente reconocida por su amplia trayectoria actoral, principalmente en producciones de televisa como,

María Mercedes (1992),

María la del Barrio (1996),

Abrázame muy fuerte (2001),

Porque el amor manda (2013).

Otra de sus facetas fue la de dirigente política, llegando a ser Diputada al Congreso de la Unión de México

Plurinominal, en el periodo 1 de septiembre de 2015-31 de agosto de 2018.

Puede leer más información sobre su carrera y vida personal aqui.

