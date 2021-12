Con una duplicación de los casos cada 2.5 días en los países donde el contagio ya es comunitario, la variante Ómicron se expande como pólvora.

La variante ómicron del coronavirus causante de la COVID-19 se detectó ya en 110 países, y continúa propagándose de forma exponencial, duplicando sus casos en las comunidades donde se transmite en cuestión de dos o tres días, destacó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En su actualización del informe técnico sobre la variante ómicron, la OMS matizó que las tasas de contagio de ésta están bajando en una de las provincias sudafricanas donde primero fue detectada.

Los datos procedentes de brotes en Sudáfrica, Reino Unido y Dinamarca parecen sugerir un menor riesgo de hospitalización en pacientes que contraen la variante ómicron en comparación con delta, aunque la OMS toma estos datos con prudencia.

Otros estudios preliminares en distintos países indican una reducción de la protección de vacunas como AstraZeneca o Pfizer-BioNtech ante la variante ómicron, aunque en el caso de esta última una dosis de refuerzo parece aumentar su eficacia.

Lea más información sobre la variante el Coronavirus y la Ómicron aquí.,

A menos de un mes de aparecer! Variante Ómicron presente en 110 países was last modified: by

En: Salud y Vida Sana