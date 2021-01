¿A qué volumen debo escuchar música?

Los auriculares de cualquier tipo se han convertido en compañeros inseparables de la mayoría de nosotros. Da igual que estemos trabajando, cocinando o haciendo deporte, nuestros oídos suelen estar tapados por ellos mientras disfrutamos de nuestras canciones favoritas.

Pero, ¿es esto seguro? Vamos a intentar explicar que la respuesta depende del uso que se haga de los auriculares.

Cuál es el problema.?

Pues ni más ni menos que el daño que sonidos demasiado fuertes pueden hacer en el interior del pabellón auditivo. Especialmente si estos son continuos y si se producen muy cerca de los conductos de escucha que todos tenemos.

Es evidente que, como señalan expertos de empresas como audilo.es, la realidad es que son los auriculares los elementos más dañinos que se pueden encontrar en la actualidad. Pero no por sí mismos, ya que las

marcas fabricantes suelen incluir unas recomendaciones de uso tan válidas para proteger los oídos como ignoradas por los usuarios.

El problema es grave, especialmente entre los jóvenes. Tanto es así que incluso la OMS ha creado unas pautas de uso de auriculares, algo que no conviene dejar de tener en cuenta.

Pero, ¿estos problemas van más allá de una simple tendencia a perder capacidad auditiva? Por supuesto. Dañar el oído puede crear a la larga problemas de aprendizaje, algo especialmente dañino si hablamos de los jóvenes, o de situaciones en las que el nerviosismo se puede convertir en problemas de ansiedad e incluso depresión.

No es demasiado complicado entender que son muchos los problemas que se pueden derivar de un mal uso de los auriculares. Sin embargo, tenemos que insistir en que estos accesorios no son malos de por sí y que sí

que se pueden emplear respetando unas normas básicas.

¿Es seguro usar auriculares?

Volvemos a la pregunta con la que habíamos iniciado este artículo. La respuesta es muy simple: depende. Si se hace un buen uso de los auriculares, no habrá ningún problema en emplearlos. Si, por el contrario, elevamos demasiado el sonido, no descansamos lo suficiente durante las escuchas o elegimos modelos poco adecuados, los problemas

aparecerán tarde o temprano.

Tienes que tener en cuenta que la mayoría de modelos que se encuentran en el mercado alcanzan una potencia sonora de entre 75 y 140 dB. Si las cifras no te dicen nada, te diremos que el umbral de dolor del oído, aquella barrera a partir de la cual se dañan sus estructuras internas, es de 120 dB.

Así, los modelos de auriculares alcanzan niveles muy poco aconsejables si quieres seguir disfrutando de tu aparato auditivo en buen estado.

Entonces, ¿cuál es la solución al problema? Antes de que tires tus auriculares, te aconsejamos seguir la regla 60/60 que es la que la OMS recomienda y la que los fabricantes también aconsejan.

Esto viene a decir que no emplees tus auriculares más de 60 minutos seguidos a una potencia de 60 dB. Te aseguramos que con ello vas a poder disfrutar de la música sin problema ahorrándole a tu cuerpo un sufrimiento innecesario.

En definitiva, puedes seguir disfrutando de los auriculares y de la música, pero procurando cuidar a tu cuerpo y a esos oídos que pueden sufrir por volúmenes demasiado altos.

¿A qué volumen debo Escuchar Música? was last modified: by

Temas relacionados:

En : Salud y Vida Sana