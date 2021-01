COLOMBIA, ENERO 2021. Con una canción seductora que incita al baile ALTI HE CARDIO KING presenta al mundo su nuevo lanzamiento «MI TAMBORA», tema que le da apertura al 2021 y consagra el talento del artista que con una especial mezcla de sonidos logra una fórmula única e irresistible que rompe fronteras y une culturas.

«MI TAMBORA», es la apuesta del artista para acercarse a los mercados hispanohablantes, sin dejar de lado Norteamérica que ha sido su casa y le ha permitido no solo expandir su música, sino ser parte de muchos cambios de vida en sus seguidores con un concepto positivo y saludable transformando almas y cuerpos en sus prestigiosos centros de entrenamiento. Con la finalidad de mantener unidas estas pasiones y talentos el video del sencillo cobró vida con una coreografía moderna y enérgica en un set lleno de colores en Cartagena – Colombia, ciudad elegida por el artista para materializar el sueño estético de la pieza audiovisual que da vida a este pegajoso tema.

El sencillo contó con la participación de Jason Tejada, Quero Oliver Alexis y por supuesto Alti en la letra, mientras que la producción estuvo a cargo de Juan Francisco Méndez y Luismer Jose Peña Madera y el video a manos de ManiFilms.

Actualmente ALTI THE CARDIO KING continúa con la promoción de este nuevo sencillo y alterno prepara nuevas sorpresas musicales con las que espera ratificar su propuesta musical.

«MI TAMBORA», ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales.

A ritmo de «mi tambora» alti the cardio king inaugura el 2021 was last modified: by

Temas relacionados:

En : Última Hora