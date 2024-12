El año anterior, la agrupación de punk/groove formada en Bogotá, daba a conocer el EP ‘Fuego y Caos’, live session que definía la transición hacia un nuevo sonido. Entre las cuatro composiciones que formaron parte de la producción estaba ‘Desesperado’, una canción frenética inspirada en la impotencia que provoca en una persona sacrificar sus sueños ante la presión de la sociedad.

‘Desesperado’, al igual que ‘Arrojando Siempre Música Agresiva’, ‘Caos’ y ‘Rebelión’, gozó de buena recepción entre el público y medios de comunicación del continente. Su sonido, en aquel instante, influenciado fuertemente por la agresividad del punk, dejaba ver la intención de A.S.M.A por explorar otras corrientes más cercanas al metal. Riffs prolongados, estridencias y una batería mucho más grave, abrazaban las texturas densas del groove.

De esta manera, la agrupación conformada por Alex Porras, Junior de Lima y Edward Vargas, cerraba el 2023 y se preparaba para un 2024 que ha traído consigo una fuerte circulación de A.S.M.A por diversos escenarios nacionales y le ha permitido extender el alcance que ha logrado en más de 10 años de trayectoria.

Ahora, A.S.M.A, presenta el video oficial de ‘Desesperado’ y entrega una nueva versión de la canción. El mensaje sigue siendo el mismo: «expresar las impotencias que enfrentamos al tratar de cumplir nuestros sueños», explica Alex Porras; al tiempo, que deja un espacio que simboliza la capacidad que tiene todo ser humano de enfrentarse a la adversidad y luchar por alcanzar sus propósitos.

Dirigido por Dave Pacheco, voz y guitarra de Ennui, la pieza audiovisual de ‘Desesperado’ se recrea en un escenario de fondo blanco, que resalta la renovación que busca A.S.M.A en su identidad musical y hace un guiño a las diferentes etapas que ha vivido la agrupación a lo largo de la historia. Juegos de cámara, primeros planos, cambios de vestimenta y cuidadosos efectos de edición, permiten que el video se adapte a las tendencias de las producciones audiovisuales usadas por grandes exponentes de los sonidos duros del rock en la actualidad.

«El entorno en blanco simboliza el estado mental ideal para organizar nuestras ideas y mantenernos firmes en la búsqueda de nuestros objetivos». Agrega Alexander y continúa: «Cada vestuario refleja la evolución de la banda hasta hoy, dejando huella en este viaje musical»

