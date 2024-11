Modernización tecnológica Aba Ultra de Cantv llegó al municipio Mara del estado Zulia Voceros de la MTT Circuito Comunal San Rafael del Moján recibieron el taller de formación Introducción a la Tecnología GPON y conocieron las bondades que ofrece el servicio de fibra óptica de la Empresa. Un equipo multidisciplinario de Cantv se desplegó en San Rafael del Moján, en el municipio Mara, para avanzar con las labores de despliegue del servicio Aba Ultra en la localidad zuliana. La Fuerza Azul de Cantv realiza la modernización de la central telefónica San Rafael del Moján, para conectar con Internet de altas velocidades a más de 1.000 usuarios, en una primera fase. Entre las labores que se desarrollan se encuentran el tendido de más de 5.800 metros de fibra óptica, el levantamiento y diseño de la información catastral, y la certificación de los terminales de acceso de fibra (FAT por sus siglas en inglés) A la par, servidores de la Empresa realizan abordajes en las comunidades para la comercialización, entrega e instalación de equipos ONT a usuarios residenciales, comercios e institucionales de San Rafael del Moján. Estas acciones forman parte de la Operación Zumaque que desarrolla Cantv en el estado Zulia, con la finalidad de llevar Internet a altas velocidades a más familias de la región. En este marco, se han sostenido encuentros con voceros de la Mesa Técnica de Telecomunicaciones (MTT) Circuito Comunal San Rafael del Moján, el cual está conformado por los Consejos Comunales de los sectores Renacer Bolivariano, Uveral II, Curricán, y La Callecita, para el acompañamiento en el levantamiento de la demanda y el intercambio de saberes en cuanto a la tecnología GPON y las bondades que ofrece Aba Ultra. De esta manera, la Empresa junto al Poder Popular, luego de la conformación de los Comités de Telecomunicaciones, se han organizado para impulsar la ejecución de este proyecto en las comunidades en el acompañamiento del levantamiento de la demanda y la entrega de servicios. Cabe destacar que los voceros de la MTT han recibido formación en cuanto a la tecnología GPON y las bondades que ofrece Aba Ultra. Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, mantiene su despliegue en todo el país para garantizar mejores servicios de telecomunicaciones a la población.

