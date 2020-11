Abel le apuesta al reggaetón romántico con “Como antes”

El cantante lanzó este sencillo promocional acompañado de un videoclip oficial que ya pasa las 30mil vistas en Youtube

Caracas, noviembre 2020.- Abel sigue dando de qué hablar con su música. Después de triunfar con canciones como “No te puedo olvidar”, “Vente conmigo”, “Mi princesa” y “La nota”, el cantante le apuesta nuevamente al reggaetón con “Como antes”.

El tema, escrito por el mismo Abel y producido por Dereck Rousse, fusiona a la perfección el género reggaetón con el romanticismo en cuanto a letras que ha caracterizado al cantante desde sus inicios. “Realmente quise marcar la diferencia al hacer un estilo de reggaetón con más contenido, con el que la gente puede identificarse, dedicarlo y hasta bailarlo. Es la primera vez que hago un reggaetón romántico, aunque igualmente no pierde ese toque de maldad que he tenido en las canciones que he creado en este género. Con esto demuestro que puedo ser versátil a la hora de componer”, cuenta.

“Como antes” ya cuenta con un videoclip oficial en el canal de Youtube del cantante, mismo que ha logrado calar en el gusto de sus seguidores de tal manera que, en solo dos semanas y de manera completamente orgánica, suma más de 30mil vistas. Éste fue dirigido y producido por Arturo Zamora y muestra la parte más atrevida de Abel dentro de un cuarto de hotel. “Hicimos una especie de performance y salió algo increíble. Para mí es genial que, siendo algo tan diferente a lo que estaba acostumbrado a trabajar, esté teniendo esta receptividad”, comenta emocionado el cantautor.

Este año ha sido un poco difícil para todo el mundo. Sin embargo, hay quienes han logrado sacar algo bueno de todo esto: “La cuarentena me ayudó a conocer más acerca del mundo de la música y poder crear nuevos proyectos para este 2021. ‘Como antes’ es parte de este aprendizaje y crecimiento profesional, y no será lo último que haga este año, les tengo algo increíble para despedirlo”, asegura Abel.

Para conocer cada paso del cantante, no duden en seguirlo en redes sociales como @abelmusica.

