Abierta convocatoria del 11º concurso nacional Franco-Venezolano de cortometrajes A CORTO PLAZO

“Siempre hay una primera vez”

El cortometraje es la forma de expresión audiovisual especifica de los estudiantes de cine, pero además es un formato ideal para que un cineasta pueda transmitir una reflexión personal o comunicar una idea concreta. Nuestro objetivo como organizadores del concurso A CORTO PLAZO es sostener estas iniciativas creadoras libres y revelar el talento que pueda expresar su visión de forma contundente y atractiva.

La Fiesta del Cortometraje es un evento anual que se celebra en Francia con el deseo de compartir con un público amplio lo mejor de un género cinematográfico apasionante. El objetivo de la Fiesta del Cortometraje es dirigirse a personas que no conocen el poder del cortometraje. Muchos descubren entonces que el cortometraje es un género especial, y esta es una de las cualidades de la Fiesta del cortometraje: descubrir la riqueza y la variedad muchas veces insospechadas de una producción cinematográfica llena de vitalidad.

Desde 2014 celebramos en Venezuela el Festival franco-venezolano de cortometrajes A CORTO PLAZO que se articula con la Fiesta del Cortometraje en Francia: estarán disponibles en línea, tanto los cortos franceses y de otras latitudes, como la selección oficial del 11º concurso nacional en el mes de marzo de 2025.

El Concurso Nacional de Cortometrajes A CORTO PLAZO llega a su onceava edición con una convocatoria que incluye toda la producción nacional realizada después del 1ero de enero de 2022. Será otorgado un premio único que corresponde a un viaje (boleto más estadía) a la ciudad de Toulouse, Francia, para participar en el Festival Cinelatino en marzo de 2025.

Se concederá una mención especial a un segundo cortometraje con recompensa monetaria si así lo decide el jurado.

La convocatoria se considera abierta a partir del 29 de mayo hasta el 13 de septiembre de 2024 a la medianoche.

El Festival Franco-Venezolano de Cortometrajes es una fiesta del cine cuyo objetivo es promover la creatividad y la calidad del cortometraje al público en general. Tiene lugar cada mes de febrero-marzo en concordancia con la Fiesta del Corto en Francia.

Mostrando una dinámica única, el cortometraje es un concentrado de cine por derecho propio, una forma de expresión artística que legítimamente ha encontrado sobre todo su lugar dentro de los sistemas de educación para la imagen. Impone un mensaje con una relativa proximidad a personas y objetos, muy distinto a las películas con presupuestos industriales, y en consecuencia, teje un vínculo privilegiado entre cineastas y espectadores, perfilándose como un vector pedagógico ideal para el descifrado de imágenes y del mundo, un tema notable del siglo XXI.

