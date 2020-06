Abierta convocatoria del 5º Concurso Bienal Andino de Cine Animado ANIMANDINO del 25/05 al 28/08/20

Abierta la convocatoria del 5º Concurso Bienal Franco-Andino de Cine Animado ANIMANDINO del 25/05 al 28/08/20

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela

“La creación es un acto de Libertad”

El resultado del concurso se dará a conocer en el marco de la 11º Fiesta de Cine animado en Caracas del 23 al 29 de octubre de 2020.

El 5º Concurso Bienal Andino de Cine Animado ANIMANDINO 2020 es un evento bienal organizado y patrocinado por la Embajada de Francia en Venezuela.

Cuenta con el apoyo del Festival de Animación “La Fête de l’Anim” y del Video Mapping Festival en Francia, con el apoyo de la Cooperación audiovisual para los países andinos con sede en la embajada de Francia en Bogotá, del Instituto Francés, de la Asociación Francesa de Cine de Animación AFCA, de la Alianza Francesa de Caracas, del Colegio Francia en Caracas, y de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos ANAC.

El concurso franco-andino de cine animado ANIMANDINO 2020 tiene como objetivo principal auspiciar la creación contemporánea de animación en todas sus facetas entre los países que integran la Cooperación Audiovisual francesa para los países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

NOTA DE PRENSA