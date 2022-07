Abiertas las inscripciones para Estudiar Cine en Caracas

La carrera en Realización Cinematográfica que dicta la reconocida casa de estudios con 13 años de fundada, les permite a sus egresados producir y desarrollar las técnicas de cine, llevando a cabo documentales, direcciones de arte, guiones, manejo de sonido, animación, edición y post producción.

Caracas, Julio de 2022.- La oferta académica para este incursionar en la carrera de las artes cinematográficas y audiovisuales, ya está disponible en la página web de La Escuela Nacional de Cine: www.encvenezuela.org, para que todas aquellas personas que deseen convertirse en realizadores cinematográficos, tengan la oportunidad de inscribirse y recibir de excelentes profesionales en el área, una formación de calidad.

Los estudiantes de la ENC tienen la posibilidad de formarse en todas las áreas de la realización cinematográfica, de la mano de académicos, cineastas, guionistas y más; al culminar la formación tendrán una experiencia del hacer dentro del set de grabación, llevándose consigo un portafolio de ejercicios realizados y de historias llevadas a la pantalla.

“Para nuestros egresados la visión del cine se convierte en un medio de expresión artística, que proyecta la realidad en la que vivimos con una mirada más humanista, reflexiva y cercana, que permite confrontar al espectador íntimamente; esa es parte de la filosofía que transmitimos a nuestros estudiantes en la ENC”, expresó Patricia Villegas, coordinadora General de la Escuela Nacional de Cine.

Previo a la carrera, la escuela ofrece LA INTRO ENC, es una introducción que permite dar a conocer al participante el rol que tiene un realizador cinematográfico y vivir la experiencia de producir audiovisuales mientras se aprende de cinematografía. Es un recorrido de 80 horas académicas, con los profesores Marlin Rueda y Luis Alarcón que comienza el próximo 3 de agosto. La modalidad es semi presencial.

Las clases inician el venidero 12 de septiembre de 2022. La carrera permite a los interesados, formarse como directores de cine, de fotografía, guionistas, productores audiovisuales, directores de arte, de posproducción y sonido. La carrera tiene una duración de 3 años, combinando teoría y prácticas supervisadas por profesores y tutores de experiencia comprobada.

Como parte de las acciones de responsabilidad social que asume la ENC, está el programa de Becas de Estudio, que otorga a estudiantes que requieran de apoyo económico para cursar la Carrera en Realización Cinematográfica. En este sentido, la escuela financia los estudios y prácticas del estudiante y éste se compromete a obtener un promedio excelente en su rendimiento académico.

Complementos a la carrera

La Escuela Nacional de Cine, en su misión por formar a la nueva generación de cineastas en Venezuela, ofrece una serie de diplomados en convenio con la Coordinación de Extensión de la Facultad de Humanidades y Educación (FHE), de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Los diplomados son:

En Cinematografía

Guion cinematográfico

Dirección de arte

Dirección cinematográfica

Producción cinematográfica

Montaje cinematográfico

Y, para esta época vacacional, la ENC brinda talleres de veranos: Summer Film, una experiencia especial para niños y jóvenes que desean acercarse al mundo audiovisual. Los participantes experimentarán algunas áreas del cine a través de actividades prácticas, didácticas y entretenidas basadas en la creación y recreación constante, para aprender y divertirse haciendo. Estas actividades también están abiertas para colegios, grupos vacacionales y familias.

–

Los talleres son:

Taller Every Day a Movie. Summer Film. Dirigido a jóvenes entre 13-17 años.

Taller Stop Motion Now. Summer Film. Dirigido a niños entre 8 a 12 años.

Taller Art, Movies & Enjoy. Summer Film. Dirigido a jóvenes entre 13-17 años.

La Escuela Nacional de Cine está ubicada en la urbanización Terrazas del Ávila en el municipio Sucre, dentro de las instalaciones del Centro de Artes Integradas, un espacio agradable que, además, conecta con la naturaleza por encontrarse a las faldas del majestuoso Ávila. Para conocer los requisitos y formalizar la inscripción en la carrera, pueden ingresar a su página web https://www.encvenezuela.org/ o, comunicarse vía WhatsApp al 0412 323 1730. O seguirnos en Instagram @encvenezuela