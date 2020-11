ABRAHAM PALMA, LA ESTRELLA QUE NACIÓ EN LA CANTERA DEL F.C BARCELONA

Con 16 años de edad, un futuro prometedor y un millón de euros por temporada se perfila como la estrella joven del Hockey Sobre Hielo del Siglo XXI

Son muchos los jugadores que se han formado dentro de la cantera del F.C Barcelona y muchos los nombres que se vienen a la mente cuando piensas en “La Masía”. Sí, especialmente Messi. Sin embargo, esta institución polideportiva también se destaca en disciplinas como Básquet y Hockey, con un reconocido palmarés. De esta cantera nace Abraham Palma Sánchez.

Abraham Palma es un joven etíope, que a sus dos semanas de nacido fue adoptado por una pareja española. En 2010, a los 6 años de edad, empezó a jugar a jugar a Hockey Hielo con el F.C. Barcelona en la categoría sub 9. Desde entonces y hasta el año 2018 se destacó en varias posiciones, tanto de defensa, centro y en los últimos años de delantero. También asumiendo roles de capitán y asistente de capitán en diferentes categorías.

Apoderándose del título de Campeón de la liga de las temporadas 2016-2017 y 2017-2018 en la categoría sub 14, contó con todos los atributos físicos para ser convocado en la liga sub 17, donde también se alzó con el campeonato, como de la Copa de España en la misma categoría.

En septiembre de 2018 da un salto al hockey americano incorporándose a los mejores equipos de Canadá y Estados Unidos: Rink Hockey Academy en Winnipeg y en la International Hockey Academy Florida, en la ciudad de Clearwater, donde reside en la actualidad, para jugar en la liga NAPHL en la posición de defensa.

Con una impecable trayectoria deportiva y 44.000 seguidores en sus redes sociales es patrocinado por reconocidas marcas como SIKSILK, quienes ya lo consideran una influencia positiva relevante dentro del público juvenil europeo y americano.

Para conocer más de Abraham Palma puede seguirlo en sus redes sociales como @abraham_15official y visitar su web www.abrahampalma.com

Oskar Torres

