Abren inscripciones para la 1era Gran Caminata #VamosALaMontaña en Los Salias

Los Salias, 31-01-2022. Este próximo domingo 13 de febrero se realizará la 1era Gran Caminata #VamosALaMontaña a beneficio de Yelitza D’ Antonio, vecina sanantoñera que requiere una intervención quirúrgica.

Luis Enrique Rivas, director de la juventud de la Alcaldía del Municipio Los Salias, detalló que se trata de una actividad enmarcada en la semana de la juventud.

Yelitza D Antonio amerita una cirugía de artroplastia total de cadera derecha tras presentar necrosis avascular de cabeza femoral derecha complicada con artrosis severa.

La actividad deportiva está pautada para las 8:00am y contempla un recorrido – ida y vuelta – desde La Fragua hasta el sector conocido como «la segunda antena», ubicado en las inmediaciones del IVIC.

«Se trata de 6km de caminata en un trayecto conocido por muchos deportistas de nuestro municipio, las inscripciones están abiertas desde esta semana», explicó Rivas.

Para formalizar la inscripción, los interesados deben hacer una donación – el monto que desee – al pago móvil: Banco de Venezuela ( 0102) 12878435 – 0412 954 87 68 y enviar un capture del aporte al Whatsaap 0412 997 81 14, recibirá posteriormente su número de participación.

La ruta contará con dos puntos de hidratación, así como la presencia de efectivos de Protección Civil, al final los inscritos recibirán un medalla de participación.

