Abren nuevamente frontera colombo-venezolana para el paso de carga comercial

Desde el miércoles 22 de diciembre se reactivarán las operaciones comerciales binacionales entre Venezuela y Colombia, cerradas desde 2015 al transporte por disposiciones del gobierno de Nicolás Maduro.

El diario La Nación, reseñó que el inicio se dará con el paso de una gandola cargada de productos de limpieza, por parte de Colombia, y otra de Cristalven, por parte de Venezuela.

El escenario será el Puente Internacional Francisco de Paula Santander y el trayecto de las gandolas sería a partir de las 8:00 de la mañana.

El referido diario informó que en Venezuela, aunque hubo hermetismo, se realizaron reuniones entre los aduaneros y autoridades locales y regionales para finiquitar los detalles de esta «fiesta comercial».

«Ya las dos gandolas cargaron y, si no se nos presenta inconveniente alguno, este miércoles presenciaremos la tan anhelada reactivación comercial», señaló una fuente consultada por el periodista Jonathan Maldonado, del diario La Nación.

Se espera la presencia de las autoridades locales y regionales en el puente internacional.

W Radio informó que el gremio venezolano se reunió con el secretario de Fronteras de Norte de Santander, Víctor Bautista, y elaboraron un documento entre ambas regiones definiendo los puntos para la reactivación del intercambio comercial en esta zona de frontera.

El gremio expuso que hay la disposición y necesidad de arrancar las importaciones y exportaciones de mercancías, acordando con el funcionario una serie de compromisos para dicho proceso.

