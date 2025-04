Abrir una Empresas en EEUU: ¿Cuales son las diferentes entre una LLC y una INC?

La diferencia principal entre una LLC (Limited Liability Company) y una INC (Incorporated), también conocida como corporación, radica en su estructura legal, gestión, responsabilidad y tributación.

LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada):

Estructura Legal: Combina características de una sociedad y una corporación. Ofrece la responsabilidad limitada de una corporación (protegiendo los bienes personales de los dueños de las deudas y obligaciones de la empresa) con la flexibilidad operativa y tributaria de una sociedad.

Combina características de una sociedad y una corporación. Ofrece la de una corporación (protegiendo los bienes personales de los dueños de las deudas y obligaciones de la empresa) con la de una sociedad. Gestión: Generalmente tiene una estructura de gestión más flexible. Puede ser gestionada por sus miembros (los dueños) o por un administrador designado. Hay menos requisitos formales en cuanto a reuniones y mantenimiento de registros.

Generalmente tiene una estructura de gestión más flexible. Puede ser gestionada por sus miembros (los dueños) o por un administrador designado. Hay menos requisitos formales en cuanto a reuniones y mantenimiento de registros. Responsabilidad: Los miembros tienen responsabilidad limitada , lo que significa que sus activos personales (casa, coche, ahorros) están protegidos de las deudas y demandas contra la empresa.

Los miembros tienen , lo que significa que sus activos personales (casa, coche, ahorros) están protegidos de las deudas y demandas contra la empresa. Tributación: Por defecto, se considera una entidad de paso (pass-through entity). Esto significa que las ganancias y pérdidas de la empresa se transfieren directamente a las declaraciones de impuestos personales de los miembros, evitando la doble tributación (impuestos a nivel de la empresa y a nivel personal). Sin embargo, una LLC puede optar por ser gravada como una corporación (C-Corp o S-Corp).

Por defecto, se considera una (pass-through entity). miembros, evitando la doble tributación (impuestos a nivel de la empresa y a nivel personal). Sin embargo, una LLC puede optar por ser gravada como una corporación (C-Corp o S-Corp). Formalidades: Generalmente menos requisitos formales en comparación con una corporación, como reuniones anuales de accionistas y juntas directivas.

Generalmente menos requisitos formales en comparación con una corporación, como reuniones anuales de accionistas y juntas directivas. Propiedad: No hay restricciones en cuanto a quién puede ser miembro (individuos, otras empresas, fideicomisos, etc.) ni en el número de miembros.

No hay restricciones en cuanto a quién puede ser miembro (individuos, otras empresas, fideicomisos, etc.) ni en el número de miembros. Atracción de Inversores: Puede ser menos atractiva para algunos inversores, especialmente aquellos que buscan acciones.

INC (Incorporated) / Corporación:

Estructura Legal: Se considera una entidad legal separada de sus dueños (accionistas). Tiene sus propios derechos y responsabilidades, puede celebrar contratos, demandar y ser demandada, y poseer propiedades.

Se considera una de sus dueños (accionistas). Tiene sus propios derechos y responsabilidades, puede celebrar contratos, demandar y ser demandada, y poseer propiedades. Gestión: Tiene una estructura de gestión más formal. Los accionistas son los dueños, quienes eligen una Junta Directiva para supervisar las decisiones importantes. La Junta Directiva a su vez nombra a los oficiales (CEO, CFO, etc.) para gestionar las operaciones diarias.

Tiene una estructura de gestión más formal. Los accionistas son los dueños, quienes eligen una para supervisar las decisiones importantes. La Junta Directiva a su vez nombra a los (CEO, CFO, etc.) para gestionar las operaciones diarias. Responsabilidad: Ofrece responsabilidad limitada a sus accionistas, protegiendo sus bienes personales de las deudas y obligaciones de la empresa.

Ofrece a sus accionistas, protegiendo sus bienes personales de las deudas y obligaciones de la empresa. Tributación: Por defecto, una corporación se grava como una C-Corp , lo que significa que está sujeta a la doble tributación : la empresa paga impuestos sobre sus ganancias, y luego los accionistas pagan impuestos sobre los dividendos que reciben. Existe la opción de tributar como una S-Corp (mediante la presentación de un formulario al IRS), que permite que las ganancias y pérdidas se transfieran a las declaraciones de impuestos personales de los accionistas, evitando la doble tributación. Sin embargo, las S-Corps tienen requisitos de elegibilidad más estrictos.

Por defecto, una corporación se grava como una , lo que significa que está sujeta a la : la empresa paga impuestos sobre sus ganancias, y luego los accionistas pagan impuestos sobre los dividendos que reciben. Existe la opción de tributar como una (mediante la presentación de un formulario al IRS), que permite que las ganancias y pérdidas se transfieran a las declaraciones de impuestos personales de los accionistas, evitando la doble tributación. Sin embargo, las S-Corps tienen requisitos de elegibilidad más estrictos. Formalidades: Requiere más formalidades legales, incluyendo la celebración de reuniones anuales de accionistas y de la junta directiva, el mantenimiento de actas de estas reuniones y otros requisitos de cumplimiento.

Requiere más formalidades legales, incluyendo la celebración de reuniones anuales de accionistas y de la junta directiva, el mantenimiento de actas de estas reuniones y otros requisitos de cumplimiento. Propiedad: La propiedad se divide en acciones , lo que facilita la transferencia de propiedad. No hay restricciones en cuanto a quién puede ser accionista.

La propiedad se divide en , lo que facilita la transferencia de propiedad. No hay restricciones en cuanto a quién puede ser accionista. Atracción de Inversores: Generalmente es una estructura más familiar y preferida por los inversores, especialmente cuando la empresa planea recaudar capital a través de la venta de acciones o salir a bolsa.

En resumen

¿Cuales son las diferentes entre una LLC y una INC?

Característica LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada) INC (Incorporated) / Corporación Estructura Legal Híbrida (sociedad y corporación) Entidad legal separada Gestión Flexible, por miembros o administradores Formal, con accionistas, junta directiva y oficiales Responsabilidad Responsabilidad limitada para los miembros Responsabilidad limitada para los accionistas Tributación Por defecto, entidad de paso (puede optar por tributar como Corp) Por defecto, C-Corp (doble tributación), puede optar por S-Corp Formalidades Menos requisitos formales Más requisitos formales (reuniones, actas, etc.) Propiedad Membresía Acciones Inversores Puede ser menos atractiva para algunos inversores Generalmente más atractiva para los inversores

La elección entre una LLC y una INC dependerá de diversos factores, incluyendo el tamaño y la naturaleza del negocio, los objetivos a largo plazo, las necesidades de recaudación de capital y las preferencias de los dueños en cuanto a gestión y tributación. Es recomendable consultar con un abogado o asesor fiscal para determinar la estructura más adecuada para tu situación específica.

Abrir una Empresas en EEUU: ¿Cuales son las diferentes entre una LLC y una INC? was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.