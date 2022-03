Acceso fijo inalámbrico contribuye a reducir la brecha digital

Nuevo trabajo de 5G Americas demuestra de qué manera los operadores pueden utilizar Acceso Fijo Inalámbrico para prestar servicios a clientes en zonas urbanas y rurales

BELLEVUE, Washington. – El Acceso Fijo Inalámbrico (FWA, según la sigla en inglés) es una opción inalámbrica celular efectiva y escalable para dotar de conectividad por banda ancha a equipos estacionarios con acceso a Internet. Hoy, 5G Americas, la voz de 5G y LTE para América, anunció la publicación de un nuevo trabajo llamado Fixed Wireless Access with 5G Networks (Acceso Fijo Inalámbrico con redes 5G), que detalla de qué modo FWA podría impactar al mercado de la banda ancha con oportunidades atractivas para servicio residencial basado en 5G tanto en geografías urbanas como rurales.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, aseguró: “FWA basada en 5G puede contribuir a reducir la brecha digital, que se incrementó aún más desde el inicio de la pandemia global por Covid. Los operadores móviles basados en 3GPP pueden aportar una opción de banda ancha factible para zonas rurales y subatendidas con un despliegue rápido y eficiente de tecnologías 5G. Pueden aprovechar las bandas de espectro subutilizadas y sin despliegues para dar soporte a una demanda nueva y en aumento de clientes residenciales de banda ancha”.

La 5G con FWA puede suprimir la necesidad de despliegues costosos de infraestructura para acceso fijo y al mismo tiempo ofrecer velocidades máximas de bajada y subida significativas. A medida que las redes 5G evolucionen, se espera que las soluciones FWA alcancen una escala masiva, con una capacidad entre 10 y 100 veces mayor que las redes 4G.

Además, el white paper ofrece consideraciones sobre despliegue para operadores móviles en cuanto a la disponibilidad de espectro en bandas bajas, medias y milimétricas. Describe cómo pueden impactar en FWA la ubicación física, la colocación de celdas pequeñas y demás consideraciones y de qué modo la capacidad, las velocidades de productos, las tecnologías 5G New Radio con formación de haz y modulación de alto orden y la estrategia de equipos en las instalaciones del cliente desempeñarán un papel vital en su despliegue a los clientes.

Fixed Wireless Access with 5G Networks analiza las siguientes áreas:

Orígenes de Acceso Fijo Inalámbrico (FWA) y el impacto que ha tenido la COVID-19 en su avance

Casos de uso FWA

Funcionalidades y capacidades 5G que elevarán a FWA en la Red de Acceso por Radio (RAN) 5G y redes núcleo

Consideraciones sobre el espectro con información novedosa respecto de sitios, velocidades de productos, capacidad y equipos en las intalaciones de clientes

Ventajas de seguridad de FWA basada en 5G

El entorno regulatorio de FWA

Anokhi Shah, Ingeniero Senior de Arquitectura de Sistemas de T-Mobile y líder conjunto del grupo de trabajo técnico que realizó el trabajo, comentó: “La tecnología 5G ofrece funcionalidades como formación de haz, MIMO multi-usuario y soporte para distinta numerología que apuntan a brindar mejor cobertura y mayor velocidad de transmisión para los usuarios. Además, nuevas capacidades en el núcleo 5G tales como detección de aplicaciones, bloqueo de dispositivos, discriminación de red, partición de red y diferenciación de servicios brindarán una solución FWA global robusta.”

Jatin Pikle, Integrante del Staff Técnico de T-Mobile y líder conjunto del grupo de 5G Americas, añadió: “Los operadores móviles 5G están en una posición ventajosa para brindar servicio de banda ancha hogareña basada en FWA al apalancar los activos de ubicaciones y espectro existentes junto con una estrategia de despliegue de CPE óptima. Además, la disponibilidad que se hará de nuevas bandas de espectro para 5G combinada con avances en la RAN y capacidades de CPE elevarán aún más el servicio FWA 5G, impulsando la adopción de parte de los consumidores entre distintas morfologías y demografías.”

